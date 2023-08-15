В России к 2030 году откажутся от технологии 3G

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С 2023 по 2030 годы в России есть планы отказаться от использования технологии мобильной связи третьего поколения.
«МК» пишет, что освободившиеся частоты будут использовать для современных технологий. Это следует из концепции развития отрасли связи до 2035 года.
Также стоит задача разработать российское оборудование стандарта LTE, а потом 5G и 6G-Ready.
Ранее Правительство РФ озвучило инициативу по созданию механизма использования радиочастот одновременно как гражданскими операторами связи, так и представителями силовых структур.
В том случае, если предложение будет одобрено, законодательно, армия России будет наделена правом ограничивать использование радиочастот гражданским населением или вовсе отключать их. Отмечается, что такая мера будет позволена в случае введения чрезвычайного положения.
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Также стоит задача разработать российское оборудование стандарта LTE, а потом 5G и 6G-Ready.
В том случае, если предложение будет одобрено, законодательно, армия России будет наделена правом ограничивать использование радиочастот гражданским населением или вовсе отключать их. Отмечается, что такая мера будет позволена в случае введения чрезвычайного положения.
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Мария Фирсова