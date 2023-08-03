В России кадровый голод в промышленности достиг рекорда 1996 года

Ежемесячную выплату по уходу за ребёнком-инвалидом в 18 тыс рублей получат более 1,7 тыс подмосковных семей. Об этом сообщается на сайте Мособлдумы. Закон об установлении такой выплаты региональный парламент принял в июне.