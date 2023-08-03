В России кадровый голод в промышленности достиг рекорда 1996 года

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42% промышленных предприятий России в июле испытывали дефицит кадров.
Причинами, которые усугубили ситуацию, явились санкции, интенсификация гособоронзаказа, а также частичная мобилизация. Труднее всего даётся поиск квалифицированных рабочих, ведь для их подготовки необходимо время.
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