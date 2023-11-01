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В России массово ищут мастеров по маникюру и шугарингу для подготовки к Новому году

В России вырос спрос на работников сферы красоты и фитнеса
01 ноября 2023, 09:01
Фото: IStock/jacoblund

Фото: IStock/jacoblund

Салоны красоты и фитнес-клубы массово ищут дополнительных сотрудников в преддверии Нового года. С начала осени число вакансий в сфере красоты и фитнеса увеличилось на 31% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, говорится в исследовании сервиса «Авито Работа» (Есть в распоряжении «Радио 1»).
В частности, прирост числа вакансий для мастеров по шугарингу и маникюру составил 39% и 37% соответственно. В этом году мастерам шугаринга в среднем предлагают 46 562 рубля, что на 17% больше, чем в аналогичном периоде в прошлом году. Зарплаты мастеров по маникюру выросли на 11% (69 947 рублей). Также вырос спрос на парикмахеров, в этом году работодатели готовы платить в среднем на 12% больше, чем в прошлом году (64 845 рублей).

Зарплаты тренеров в этом году тоже выросли. Так как спрос на специалистов в этой сфере вырос в 3,5 раза, работодатели подняли зарплаты на 41%. Теперь средняя зарплата тренеров составляет 66 005 рублей.


В общем осенью 2023 года в сфере фитнеса и красоты средняя предлагаемая заработная плата составляет 58 597 рублей, что на 11% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

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#зарплата
#спрос
#фитнес
#новый год
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ХАМАС опубликовало списки иностранцев, которые могут покинуть сектор Газа
01 ноября 2023, 09:22

Фото: istock / sanchezgrande

Палестинское радикальное движение ХАМАС опубликовало список иностранцев, которые смогут покинуть сектор Газа. Информацию сообщает ТАСС.

В списках оказали граждане Палестины с двойным гражданством, а также граждане Австралии, Австрии, Болгарии, Иордании, Индонезии, Чехии Финляндии и Японии. Кроме тоо, покинуть регион могут сотрудники Международного Красного Креста.

Люди смогут пройти через контрольно-пропускной пункт «Рафах» в среду, 1 ноября. Также перечисленных граждан попросили прийти к КПП в 7:00 (8:00 по мск) в целях упрощения процесса перехода.

Ранее сообщалось, что ХАМАС второй раз за сутки обстреляли Тель-Авив. Это было сделано в ответ на обстрел сектора Газа со стороны Израиля. В результате обстрела лагеря Джебалия погибли 400 человек.

7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#движение
#регион
#сотрудники
#люди
#израиль
#хамас
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ABC: Около 200 роботов-волков установили в Японии для устрашения диких зверей
01 ноября 2023, 08:14

Фото: istockphoto/Wirestock

В Японии в последнее время участились случаи вторжения в пределы частной собственности диких животных, особенно медведей. Для того, чтобы отпугивать их, во многих сельских районах страны установили около 200 механизированных роботов-волков.
Механические копии серых хищников снабжены красными светодиодными глазами и встроенными динамиками, которые периодически издают устрашающие звуки, рассказал телеканалу ABC News представитель компании-разработчика Ohta Seiki Ота Юджи. Искусственные волки могут издавать звуки выстрелов, лаять и подражать голосам людей. По словам Юджи, все это отпугивает диких животных, а роботизированные чучела уже доказали свою эффективность. Жалоб от местных жителей пока не поступало, добавил он.

Как пишет телеканал, дизайн волка-робота вызвал у публики критику и насмешки, но фигура зверя выглядит достаточно убедительно, чтобы напугать животных. В то же время, она сохраняет заметный элемент театральной искусственности, что гарантирует то, что люди не будут введены в заблуждение относительно искусственной природы робота и не бросятся в панике бежать от него.

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#дизайн
#компании
#люди
#япония
#волк
#робот
#животные
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Мужчины и женщины вспомнили самые смешные фразы партнёров во время секса
Мужчины и женщины в Сети рассказали о смешных фразах партнёров во время секса
01 ноября 2023, 07:24

Фото: iStock/Andrii Lysenko

Женщина и мужчины рассказали о самых смешных фразах, которые во время секса произносили их партнёры. Об этом говорится на форуме Reddit в разделе AskReddit.
Она из пользовательниц вспомнила, что однажды партнёр во время страстного шепота перепутал её с собой.

«Он сказал мне кончить в его киску. Хотел сказать, что сделает это в мою, но был слишком возбужден и все перепутал», — написала Ecstatic_Campaign_31.

Второй комментарий оставила девушка, которая попала в смешную ситуацию в постели, заплетя две косички.

«Находясь сзади, он схватился за них и шепнул: «Я оседлаю тебя как лошадь». Парень пытался быть сексуальным, но я не могла воспринять фразу всерьез и ответила «Игого!» своим лучшим лошадиным голосом. Настрой на секс это сбило, но я здорово похохотала», — поделилась HamMcK.

Также свою историю рассказал мужчина, который провёл вечер с девушкой в шиномонтаже, накачивая шину.

«Мы вернулись домой и приступили к делу. Посреди процесса я схватил её за волосы и хотел сказать что-нибудь горячее и чувственное, но не подрассчитал и сексуально прорычал: «Твои волосы пахнут шинами», — рассказал ballercaust.

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#волосы
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NGS24: ФССП призывает должников записаться на СВО, чтобы найти деньги для уплаты
01 ноября 2023, 04:15

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Федеральная служба судебных приставов РФ начала массово рассылать должникам письма, в которых предлагают записываться добровольцами на СВО, чтобы заработать там деньги для оплаты задолженностей. Об этом рассказало издание NGS24, в распоряжении которого оказалось одно из подобных писем.
Читательница издания Ольга из Красноярска сообщила, что получила «направление» на запись на спецоперацию от пристава, из-за непогашенной задолженности перед банком в размере 800 тысяч рублей. Ей пришло два документа — в одном ей сообщали о задолженности перед банком, а в другом рекомендовали явиться в свой районный военкомат с «заявлением о поступлении на военную службу по контракту».

При этом, как рассказала журналистам сама Ольга, у неё нет ни военного билета, ни подходящего образования, чтобы, например, работать медсестрой.

В красноярском региональном управлении ФССП соответствующий журналистский вопрос не проигнорировали, однако напомнили, что в случае участия должника в боевых действиях в составе российской армии взыскание его задолженностей приостанавливается. Что же касается писем, о которых идёт речь, судебные приставы пояснили: такие рекомендации являются де-факто массовой рассылкой: они «не персонализированы» и носят «информирующий характер для должников». 

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#приставы
#письма
#долги
#сво
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Илон Маск обвинил Сороса в ненависти к человечеству
01 ноября 2023, 01:00

Фото: РИА Новости

Миллиардер из США Илон Маск назвал главу фонда «Открытое общество» Джорджа Сороса человеконенавистником.
«На мой взгляд, он ненавидит человечество на фундаментальном уровне», — заявил американский предприниматель в подкасте Джо Рогана The Joe Rogan Experience.

Ранее Илон Маск осудил намерение президента Украины Владимира Зеленского одержать победу любой ценой. Так он прокомментировал публикацию журнала Time, посвящённую украинскому лидеру.

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#предприниматель
#илон маск
#сша
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На борту лайнера в аэропорту Махачкалы более половины пассажиров было из Израиля
01 ноября 2023, 00:14

Фото: iStock/butenkow

На борту самолёта авиакомпании Red Wings, который 29 октября прилетел в Махачкалу из Тель-Авива, больше чем половина пассажиров была гражданами Израиля. Об этом сообщает издание Daily Storm со ссылкой на пресс-службу израильского посольства в РФ.
 «Всего на борту, прилетевшем из Израиля 29 октября, было 50 пассажиров, из них 30 — израильтяне. Во время беспорядков никто из них не пострадал, рейс был перенаправлен в другой аэропорт», — сообщили в дипломатической миссии еврейского государства.

Представители посольства отметили, что они глубоко обеспокоены не только инцидентом в махачкалинском аэропорту, но и «другими попытками причинить вред еврейской общине и еврейским организациям», и выразили надежду, что правоохранительные органы Дагестана не допустят повторения случившегося.

Напомним, что в воскресенье, 29 октября, жители Махачкалы прорвались на взлётно-посадочную полосу местного аэропорта после прибытия самолёта из израильского Тель-Авива. Предположительно, они искали граждан Израиля. Начались массовые беспорядки. МВД возбудило уголовное дело, установлены свыше 150 активных участников, 83 из которых задержаны, а пятеро отправлены под арест.

Глава Дагестана Сергей Меликов назвал зачинщиков этих беспорядков «звероподобными трусами» и подчеркнул, что евреи – это один из коренных народов Дагестана, поэтому любые попытки ущемления их прав будут жестоко пресекаться.

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#израиль
#дагестан
#посольство
#аэропорт
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В Винницкой области Украины объявили режим ЧС из-за гепатита
01 ноября 2023, 00:09

Фото: iStock/Liukov

На Украине из-за вспышки гепатита А в Винницкой области объявили режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом говорится на сайте украинского министерства здравоохранения.
Уточняется, что на территории региона ужесточили противоэпидемические меры. Было решено ограничить на рынках продажу товаров домашнего производства, на предприятиях проводятся дополнительные проверки, а также усилена дезинфекция общественного транспорта.

В настоящее время в больницах Винницкой области находятся 144 больных гепатитом. В  ведомстве отметили, что причиной вспышки заболевания могла стать питьевая вода или пищевые продукты.

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#продукты
#дезинфекция
#меры
#заболевания
#украина
#гепатит
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День менеджера в 2023 году: какого числа отмечают, кого поздравлять
01 ноября 2023, 00:05

Фото: istock/shironosov

Специалисты в области управления отметят свой профессиональный праздник 1 ноября. Редакция «Радио 1» расскажет о происхождении профессии, об интересных фактах, и о том, как принято поздравлять менеджеров.

День менеджера – 2023: история праздника


В любой современной компании существует должность менеджера, однако этот праздник, несмотря на популярность профессии, не является официальной датой или выходным днем.

Торжество принято отмечать 1 ноября. День менеджера празднуют не только в России, но и в ряде других стран. Существует также похожее торжество – Международный день топ-менеджера. Празднество традиционно выпадает на второй четверг апреля.
 
Должность «менеджера» вошла в обиход около 30 лет назад. Ранее людей со схожими должностными обязанностями называли управляющими. От деятельности таких сотрудников зависит эффективность компании и ее производительность. Менеджеры обеспечивают бесперебойную работу людей в организации, и руководят многими процессами.


День менеджера – 2023: как отмечают, кого поздравлять

 
Отношение к празднику имеют те сотрудники компаний, которые занимаются управленческой деятельностью. Лучших специалистов награждают премиями, грамотами, благодарственными письмами и ценными призами. Поздравлять также стоит студентов профильных вузов и преподавательских состав факультетов менеджмента. Ко дню менеджера приурочены конференции, мастер-классы, семинары. Также 1 ноября проводятся лекции, в ходе которых менеджеры обмениваются опытом или повышают квалификацию.

Управленцы отмечают праздник в кругу семьи или среди коллег. Хорошим подарком для специалиста этой отрасли станут ежедневники, календари, блокноты, канцелярские товары, карты памяти и т.д.


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День менеджера – 2023: интересные факты


Согласно исследованиям, менеджеры большую часть рабочего времени тратят на устное общение. Переговоры занимают от 60 до 80% в рабочем графике управленцев.

За стандартный восьмичасовой рабочий день менеджер совершает более 583 действий.

В США должность менеджера появилась в XIX веке, когда в стране возникла потребность в новом подходе к организации работы предприятий.

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#профессии
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1 ноября — День судебного пристава: о профессии и празднике
01 ноября 2023, 00:05

Фото: istock/blinow61

Профессиональный праздник 1 ноября отмечают те, кто обеспечивает исполнение решений суда и поддерживает порядок во время заседаний. Редакция «Радио 1» расскажет, как отмечают День судебного пристава, когда появился праздник, и что подарить специалистам этой области.

День судебного пристава: история праздника


На Руси приставов называли тиунами. В их обязанности входило управлять имуществом князя. Впервые должность со схожими функциями, которые выполняют современные приставы, появилась в XVI-XVII веках. Служба судебных приставов представляла собой часть государственного аппарата, и уже в конце XX века работала самостоятельно. Однако чествовать работников этой отрасли принято не было.

Праздничная дата была учреждена лишь в сентябре 2009 года. Указом президента России 1 ноября был установлен профессиональный праздник — День судебного пристава. Выбор даты не случаен. Именно 1 ноября Александр II подписал документ о введении в действие Судебных уставов. В указе подробно описывалась деятельность приставов и их роль в судебной системе.

 

День судебного пристава: традиции


В этот день особенно отличившиеся в ходе выполнения своих должностных обязанностей сотрудники награждаются грамотами, ценными призами, письмами благодарности. В День судебного пристава проводятся корпоративы, для сотрудников подразделений организуются концерты и конференции.

Как поздравить судебного пристава


Поздравить пристава можно атрибутами, которые пригодятся в его повседневной жизни или в профессиональной сфере. Удачными подарками станут: портфель для документов, обложка на удостоверение, шкаф-сейф для хранения бумаг, ежедневник, канцелярские принадлежности, наручные часы и т.д.

Судебные приставы современной России


На сегодняшний день приставы выполняют множество функций, что позволяет полноценно существовать судебной системе. Федеральная служба судебных приставов (ФССП) исполняет принятые судебные решения, проводит дознание, осуществляет розыск имущества и должников.

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