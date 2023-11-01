В России массово ищут мастеров по маникюру и шугарингу для подготовки к Новому году

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Салоны красоты и фитнес-клубы массово ищут дополнительных сотрудников в преддверии Нового года. С начала осени число вакансий в сфере красоты и фитнеса увеличилось на 31% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, говорится в исследовании сервиса «Авито Работа» (Есть в распоряжении «Радио 1»).
В частности, прирост числа вакансий для мастеров по шугарингу и маникюру составил 39% и 37% соответственно. В этом году мастерам шугаринга в среднем предлагают 46 562 рубля, что на 17% больше, чем в аналогичном периоде в прошлом году. Зарплаты мастеров по маникюру выросли на 11% (69 947 рублей). Также вырос спрос на парикмахеров, в этом году работодатели готовы платить в среднем на 12% больше, чем в прошлом году (64 845 рублей).
Зарплаты тренеров в этом году тоже выросли. Так как спрос на специалистов в этой сфере вырос в 3,5 раза, работодатели подняли зарплаты на 41%. Теперь средняя зарплата тренеров составляет 66 005 рублей.
В общем осенью 2023 года в сфере фитнеса и красоты средняя предлагаемая заработная плата составляет 58 597 рублей, что на 11% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
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Зарплаты тренеров в этом году тоже выросли. Так как спрос на специалистов в этой сфере вырос в 3,5 раза, работодатели подняли зарплаты на 41%. Теперь средняя зарплата тренеров составляет 66 005 рублей.
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Екатерина Шмакова