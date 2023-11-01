В России массово ищут мастеров по маникюру и шугарингу для подготовки к Новому году

День менеджера – 2023: история праздника

В любой современной компании существует должность менеджера, однако этот праздник, несмотря на популярность профессии, не является официальной датой или выходным днем.Торжество принято отмечать 1 ноября. День менеджера празднуют не только в России, но и в ряде других стран. Существует также похожее торжество – Международный день топ-менеджера. Празднество традиционно выпадает на второй четверг апреля.Должность «менеджера» вошла в обиход около 30 лет назад. Ранее людей со схожими должностными обязанностями называли управляющими. От деятельности таких сотрудников зависит эффективность компании и ее производительность. Менеджеры обеспечивают бесперебойную работу людей в организации, и руководят многими процессами.





День менеджера – 2023: как отмечают, кого поздравлять





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