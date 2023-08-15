В России медицинские вузы подняли цены на обучение

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Заметнее всего выросла стоимость обучения на первом курсе по специальности «Лечебное дело» в МГМУ им. И.М. Сеченова. Вместо 415 тысяч придётся заплатить 650 тысяч рублей (общая стоимость за 6 курсов выросла с 2,82 до 4,48 млн рублей). Курс на специальности «Стоматология» вырос с 450 до 700 тысяч рублей (за всё обучение придётся заплатить 3,91 млн рублей).
Дефицит кадров в медицине стараются закрывать с помощью выделения бюджетных мест под целевой набор, который абитуриенты избегают, рассказал член санкт-петербургского отделения профсоюза медработников «Действие» Иван Давыдов.
«Сейчас для поступающих есть выбор только между целевым направлением и платным местом. Поэтому и без того высокий спрос на платную учебу вырос дополнительно. Это позволяет вузам поднимать цену», — сказал в заключении Иван Давыдов.Ранее сообщалось, что ведущие российские вузы в 2023/24 учебном году подняли стоимость обучения в среднем на 12%.
Обучение подорожало в ВШЭ, РАНХиГС, СПбГУ и МИФИ. В последнем вузе стоимость обучения по некоторым программам выросла на 18–22%.
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