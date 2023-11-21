В России медведи изменили поведение из-за тёплой погоды

Фото: istockphoto/JMrocek
Аномально теплая погода в ноябре сказалась на том, что медведи в Приамурье не смогли уйти в спячку.
Об этом пишет региональное управление по охране животного мира в своем Telegram-канале.
Медведи продолжают ходить по лесам. Изменения в поведении связаны со слишком высокой температурой воздуха. Это является следствием глобальной проблемы — изменения климата.
При этом самки медведей с детенышами отправились в спячку в конце октября, несмотря на погодные условия. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Амурской области сохранятся плюсовые температуры.
В некоторых городах температура достигнет +4 градусов Цельсия. Но морозы придут в регионы: температура опустится до -30 градусов.
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Медведи продолжают ходить по лесам. Изменения в поведении связаны со слишком высокой температурой воздуха. Это является следствием глобальной проблемы — изменения климата.
В некоторых городах температура достигнет +4 градусов Цельсия. Но морозы придут в регионы: температура опустится до -30 градусов.
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Мария Фирсова