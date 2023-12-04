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В России могут амнистировать некоторую категорию женщин

Путин: надо принять решение по амнистии женщин за ненасильственные преступления
04 декабря 2023, 22:27
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил необходимости принятия решений по амнистии некоторых категорий женщин, которые отбывают наказание в тюрьмах за ненасильственные преступления. Об этом он говорил в рамках общения с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Член СПЧ Ева Меркачева обратилась к Путину с просьбой помиловать всех женщин, отбывающих наказание в местах лишения свободы за совершение ненасильственных преступлений, у которых есть несовершеннолетние дети. Кроме того, тех, которые впервые совершили преступление, по чьим делам ​отсутствуют ​потерпевшие.

Путин решил логичным такое предложение, согласившись с Меркачевой.



«Думаю, что надо подготовить и принять соответствующее решение в том числе и по амнистии некоторых категорий женщин, которые находятся в местах лишения свободы», - сказал российский лидер.

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Путин: надо подумать, как поддержать гражданских жён погибших участников СВО
04 декабря 2023, 21:40

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин считает, что необходимо найти решение вопроса о поддержке гражданских супруг погибших в зоне спецоперации военных, а также их детей, рожденных вне официального брака. Об этом он говорил на совещании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
«Надо аккуратно, конечно, чтобы здесь не было никаких злоупотреблений, но, безусловно, подумать и на тему поддержки тех женщин, которые жили в гражданском браке со своими мужьями. Есть предусмотренные законом способы установления факта проживания в гражданском браке», - сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что дети, рожденные в гражданском браке, а также гражданские супруги погибших участников спецоперации не должны остаться без поддержки государства.

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Путин: мигранты должны с уважением относиться к культурным традициям РФ
04 декабря 2023, 21:18

Фото: iStock/Oleg Elkov

Президент России Владимир Путин заявил, что трудовые мигранты, прибывшие в Россию, должны с уважением относиться к культурным традициям страны, знать язык и уважать законы. Об этом он рассказал сказал Путин на совещании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
По словам российского лидера, в страну нужно привлекать людей, отвечающих интересам экономики РФ. При этом он подчеркнул, что интересы россиян должны стоять выше, и соблюдался этнокультурный баланс.

«Все они должны исполнять российские законы, с уважением относиться к нашим культурными традициям, но и их права должны соблюдаться», — пояснил Путин.

Он отметил, что Россия совместно с коллегами из стран СНГ работает над решением языкового вопроса мигрантов. В этой связи открываются школы с преподаванием на русском языке.

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Путин может стать «человеком года» по версии Time
Time включил Путина в шорт-лист претендентов на звание «человека года»
04 декабря 2023, 19:55

Фото: сайт Кремля

Time внес президента России Владимира Путина в список претендентов на звание «человека года».
Про российского лидера говорится, что в текущем году он столкнулся с угрозой из-за мятежа ЧВК «Вагнер», организованного Евгением Пригожиным, однако, справившись с этим, он только укрепил свои позиции. Напомним, в 2007 году Time уже признавал Путина «человеком года», а также многократно включал в списки ста наиболее влиятельных персон.

Кроме президента России в список издание внесли героиню фильма «Барби» режиссера Греты Гервиг, бывшего президента США Дональда Трампа, лидера КНДР Си Цзиньпина, короля Великобритании Чарльза III и других. Результаты будут объявлены 6 декабря.
 
Напомним, что в прошлом году «Человеком года» по версии Time стал президент Украины Владимир Зеленский.

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Риэлтор Барсуков допустил отсутствие повышения цен на недвижимость в декабре
04 декабря 2023, 19:42

Фото: istockphoto.com/gopixa

Член российской Гильдии риэлторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков заявил, что в случае, если ЦБ не понизит ключевую ставку, цены на недвижимость в декабре повышаться не будет.
Дело в том, что в таком случае ипотечный рынок встанет, и декабрь станет месяцем сокращения количества сделок, и, соответственно, стоимость жилья повышаться не будет.

«Цены в объявлениях, действительно, немного начали снижаться, но не везде. Сегодня такая ситуация сложилась, что очень много переоцененных объектов недвижимости выставлено на рынке, но нужно понимать, что и самих объектов недвижимости не очень много, их вымел рынок за июльский, августовский, сентябрьский и октябрьский спрос», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Барсуков.

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#цены
#риэлтор
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#новостройки
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В Петербурге вновь начнёт работать «Новогодняя почта»
04 декабря 2023, 18:50

Фото: istockphoto.com/encrier

В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади с 19 декабря начнёт работать «Новогодняя почта».
Так, все желающие смогут прийти к главной ёлке города, получить авторскую открытку и бесплатно отправить её на любой российский адрес.

Отмечается, что на открытках будут работы победителей детского конкурса рисунков по зимним видам спорта. Также можно будет увидеть подарочные карточки, посвященные 80-летию со дня освобождения Ленинграда от блокады, 110-летию кинотеатра «Аврора» и хоккейному клубу «Динамо Санкт-Петербург».

«Вновь появится гигантский абажур. На площадке будут установлены два почтовых ящика, также всех посетителей будут ждать фотозона и зона отдыха. Отличие этого года в том, что общественное пространство украсят почти четыре тысячи огоньков», – отметил главный редактор «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов.

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#новый год
#почта
#праздник
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В Подмосковье пройдёт Губернаторская ёлка для детей участников СВО
04 декабря 2023, 18:38

Фото: Фотобанк МО

В Московской области для детей участников специальной военной операции в этом году организуют разнообразные новогодние мероприятия. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв.
«В преддверии Нового года у нас предусмотрены разные мероприятия для семей, детей участников СВО. Нам очень важно, чтобы в каждом муниципалитете было дополнительное внимание и сопровождение по разным вопросам», – сказал глава региона на еженедельном совещании с руководящим составом регионального правительства и главами городских округов. 
В свою очередь, министр социального Московской области Людмила Болатаева сообщила, что Губернаторская ёлка для детей участников СВО в возрасте от пяти до 14 лет пройдёт 22 декабря в «Крокусе». Для них приготовили порядка 10 тыс подарков.

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#губернатор
#московская область
#подмосковье
#сво
#спецоперация
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#ёлка
#новый год
#праздник
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В Пушкино приостановили строительство ЖК из-за жалоб местных жителей
04 декабря 2023, 18:34

Фото: IStock/goncharovaia

В Пушкино приостановили строительство жилого комплекса «Триумф» после жалоб местных жителей. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа Пушкинский.
Отмечается, что строительные работы начались в сентябре 2023 года. После установки свай жители соседнего от стройки дома №1 по Надсоновской улице заметили трещины на фасаде здания.

На место происшествия выехала заместитель главы округа Пушкинский Екатерина Носачёва, директор МБУ «ЖЭУ Пушкино» Юрий Ковалёв и инженеры. Они осмотрели соседние с застройкой дома на наличие повреждений и зафиксировали все трещины.  
«Будет произведен обход всех домов, будут составлены акты, на трещинах будут установлены маячки и заведены журналы наблюдений за этими маячками, при любом расхождении этих трещин маячки дадут знать, что движения в доме идут», — заявила Екатерина Носачёва.  
Контролировать процесс будут управляющая организация и компания-застройщик. На месте будет проведен геомониторинг – комплекс мероприятий, который позволяет наблюдать за деформационными процессами зданий и сооружений.

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#пушкино
#жители
#стройки
#пушкинский округ
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41-летняя женщина купила новый паспорт ради молодого любовника
04 декабря 2023, 18:28

Фото: istockphoto/Marat Musabirov

Жительница Китая купила поддельный паспорт, пытаясь скрыть свой возраст от бойфренда, который на 17 лет младше неё.
South China Morning Post пишет, что 41-летнюю китаянку поймали в аэропорту города Пекина, откуда она вместе с 24-летним парнем хотела улететь в Японию. 

Сотрудник иммиграционной службы увидел, что паспортные данные женщины выглядят странно. Он проверил их ещё раз. Женщина занервничала и попыталась выхватить документ из рук сотрудника аэропорта. Она сказала бойфренда пройти паспортный контроль и не ждать её, боясь, что он раскроет обман.

Оказалось, что у женщины есть два китайских паспорта с разными датами рождения. Один оказался поддельным. Китаянка созналась, что подделала дату рождения, желая сохранить отношения с молодым любовником. Она опасалась, что мужчина бросит её, если откроется её реальный возраст. 

Китаянка купила фальшивый паспорт за 6,5 тысячи юаней (83 тысячи рублей), согласно ему ей было всего 27 лет. Китаянке выписали штраф на 3 тысячи юаней (38 тысяч рублей). Поддельный паспорт конфисковали.

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#отношения
#любовь
#китай
#паспорт
#женщины
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В Подмосковье работают уже 18 крупных катков с искусственным покрытием
04 декабря 2023, 18:21

Фото: Минблаго МО

Для жителей и гостей Московской области в регионе уже открыто 18 больших катков. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Подмосковья.
«Сегодня на территории региона функционируют 18 крупных катков. Всего в этом году в Подмосковье будет открыто более 180 катков. До конца декабря появятся 30 больших катков с искусственным покрытием», – рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.
По данным министерства, четыре первых катка начали работу ещё осенью в Черноголовке, Одинцово, Химках и Красногорске.
 
В первый день зимы было открыто ещё 11 катков – в Балашихе, Долгопрудном, Красногорске, Люберцах, Домодедово, Серпухове, Подольске и других муниципалитетах.
 
В прошедшую субботу катки заработали в Центральном парке Люберец и в Одинцовском парке Раздолье. А в воскресенье состоялось долгожданное открытие большого катка в Павшинской Пойме городского округа Красногорск.
 
Во всех парках создана праздничная атмосфера. Посетителей встречают украшенные входные группы, иллюминация, тёплые зоны с очагами, тематические фотозоны и музыкальное сопровождение.

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