В России могут начать лишать прав за опасное вождение

Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов сообщил, что в четверг депутаты от ЛДПР внесут в ГД РФ законопроект об установлении штрафа размером пять тысяч рублей и лишении водительских прав за умышленное опасное вождение. Об этом он написал в своем Телеграм-канале.