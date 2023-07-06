В России могут начать лишать прав за опасное вождение

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Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов сообщил, что в четверг депутаты от ЛДПР внесут в ГД РФ законопроект об установлении штрафа размером пять тысяч рублей и лишении водительских прав за умышленное опасное вождение. Об этом он написал в своем Телеграм-канале.
«Законопроектом предлагается дополнить статью 23.1 части 1 КоАП РФ новой главой 12.18, предусматривающей административную ответственность за умышленное опасное (агрессивное) вождение в размере 5 тыс. рублей», — говорится в пояснительных материалах.
Документ также предусматривает штраф от 5 до 10 тысяч рублей или лишение водительских прав на срок до одного года за повторное нарушение.
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Диана Аванесян