В России могут приравнять цифровые и бумажные водительские документы

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Глава ГИБДД России Михаил Черников рассказал о подготовке проекта о приравнивании цифровых и бумажных водительских документов.
Ранее Черников заявил, что уклонисты от призыва в армию будут лишены возможности сдать экзамен на получение водительских прав.
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Анастасия Крестьянова