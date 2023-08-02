В России могут установить единовременные выплаты для подготовки к школе

В мире, и в частности, в России всё большую популярность набирают фильмы и сериалы про маньяков. Это могут быть выдуманные истории, но чаще всего зрители отдают предпочтения картинам, основанным на реальных событиях. Редакция «Радио 1» собрала топ самых популярных и интересных фильмов и сериалов о жизни маньяков.