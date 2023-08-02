В России могут установить единовременные выплаты для подготовки к школе

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Глава комитета ГД по вопросам семьи Нина Останина обратилась к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой о начислении единовременных выплат для подготовки ребенка к школе из-за подорожания школьной формы. Об этом сообщает РИА Новости.
«Просим вас, уважаемый Михаил Владимирович, изыскать возможность произвести единовременную выплату в размере единого ежемесячного пособия для подготовки детей к школе», - говорится в документе.
По ее словам, подобная мера необходима для семей с низкими доходами, так как стоимость школьной формы резко выросла. Также поднялись цены на канцтовары и другие предметы, необходимые школьникам.
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Элина Позднякова