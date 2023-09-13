В России могут заблокировать WhatsApp

Фото: iStock/Pinkypills
Официальная позиция по работе на территории РФ мессенджера WhatsApp может быть пересмотрена после введения новых функций распространения информации, об этом заявил первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин в своем Telegram-канале.
«Если продукт экстремистской компании Meta* начинает расширять функционал в сторону массового распространения информации, официальная позиция относительно его деятельности на территории РФ может быть пересмотрена», - прокомментировал ситуацию Горелкин.
Ранее Горелкин выступил против государственного запрета видеоигр. Он заявил, что запрет не приведёт к ожидаемым результатам. Необходимо действовать другим путём, а именно разработать систему возрастного рейтинга предоставляемой игровой продукции.
Читайте также:
В Госдуме предложили выпускать «Пушкинскую карту» для детей от 7 до 14 лет
В России предложили временное лишение прав при 10 неоплаченных штрафах
В Госдуме заявление Киева насчет Крымского моста назвали ущербным
Евгения Парфентьева