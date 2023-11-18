В России морозы заставили «Газпром» начать отбор газа из подземных хранилищ

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«Газпром» начал отбор газа из подземных хранилищ.
Об этом пишет «Интерфакс». Сообщается, что работы по отбору стартовали из-за сезонного понижения температуры воздуха в России. Дожимные компрессорные станции переведены в режим отбора газа из Ставропольского ПХГ.
Корпоративное издание «Газовый форпост» пишет, что компания на данный момент отобрала и направила в газовые магистрали примерно 500 млн кубометров голубого топлива.
Дополнительные газовые потоки закроют потребности в топливе жителей Северного Кавказа и республик Закавказья.
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Корпоративное издание «Газовый форпост» пишет, что компания на данный момент отобрала и направила в газовые магистрали примерно 500 млн кубометров голубого топлива.
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Мария Фирсова