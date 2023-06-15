В России мошенники стали использовать ChatGPT

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По её словам, нейросеть умет оперативно формировать и перестраивать наборы слов. Анна Кулашова рассказывает, что раньше проще было отличить фишинговое письмо по обычной грамотности речи, но с применением ChatGPT ошибок в таких письмах стало гораздо меньше.
Ранее сообщалось, что данные почти 80 миллионов россиян попали в базы мошенников. Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в беседе с РИА Новости рассказал о проблеме кибермошенничества, исходящего от русскоязычных злоумышленников. Он оценил число таких мошенников в районе одного миллиона.