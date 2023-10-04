В России может появиться реестр должников по алиментам

«Важную дорогу сделали, жители довольны. И решения грамотные. Продолжаем возле Илюшинских проходных расширять узкие места, чтобы сообщение между Жуковским и Раменским было беспрепятственным, и люди могли там спокойно ездить. Когда-то это была одна из самых страшных дорог, она стояла намертво. Сейчас ничего не стоит», – отметил Воробьёв.

В конце прошлого года долгожданный объект протяжённостью 2,7 км глава региона открывал вместе с жителями. Работы вели в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Теперь Воробьёв за рулем автомобиля проехал по новому участку, чтобы оценить изменение дорожной ситуации в этой части Раменского.Реконструкция дороги велась пять лет, с июля 2018 года. Улица была расширена с двух до четырёх – шести полос, построены тоннель под площадью Громова протяженностью 712 м, развязки. Движение стало бессветофорным. Кроме того, на дороге сделали пять надземных пешеходных переходов с пандусами для маломобильных граждан и мам с колясками. К концу года в них установят лифты.Дорога стала продолжением подъездного пути от трассы М-5 «Урал» к Жуковскому, который построили в 2016-м. Ранее пропускная способность улицы не позволяла обеспечить транспортную доступность. В утренние и вечерние часы пик пробки достигали 7-9 баллов, автомобилисты теряли в пути от Жуковского до Раменского и до Москвы порядка 30-40 минут.После реконструкции время проезда по ул. Туполева сократилось до 10 минут. А до Новорязанского шоссе теперь можно добраться всего за 15-20 минут. Дорожная ситуация улучшилась для более чем 400 тыс жителей.В середине ноября в Раменском решится еще один волнующий жителей вопрос. Сейчас на Илюшинских проходных ведется строительство локальных очистных сооружений, линий связи и наружного освещения, а также обустройство пешеходных зон. Из-за этого там стал образовываться затор.Для улучшения ситуации на этом участке с июня открыто движение по четырём полосам по временной схеме. После завершения работ автомобили пустят по постоянной схеме.Путепровод у станции Быково откроют досрочно, к сентябрю 2024 годаАндрей Воробьев проверил новый пешеходный переход в РаменскомВ Подмосковье начали включать отопление в домах и на социальных объектах