В России может появиться реестр должников по алиментам

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Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о создании реестра должников по алиментам.
Уточняется, что в реестр будут включены лица, которые привлечены к административной и уголовной ответственности, а также находящиеся в розыске граждане.
Реестр станет частью банка данных в исполнительном производстве ФССП России. Ведомство будет взаимодействовать с Фондом пенсионного и социального страхования РФ. Для этого должно быть заключено соглашение для быстрого получения данных.
В пояснении к законопроекту сообщается, что введение такой меры позволит качественно исполнять судебные акты, а также станет стимулом для должников выплачивать алименты.
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Анастасия Чинкова