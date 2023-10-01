В России на 10,5% выросли оклады военных и силовиков

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В постановлении правительства РФ сказано, что увеличение распространится и на должностных лиц таможенных органов, а также лиц начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи.
ТАСС пишет, что оклады по воинским должностям и званиям военнослужащих (контрактники, срочники, служащие в войсках Росгвардии, сотрудники органов внутренних дел РФ и уголовно-исполнительной системы), а также федеральной противопожарной службы повысят с 1 октября на 10,5%.
Оклады повысят и должностным лицам таможенных органов РФ и начальствующему составу органов федеральной фельдъегерской связи. Также МВД пересмотрит размеры пенсий уволенных со службы в органах по контролю за оборотом наркотиков.
На 5,5% с 1 октября увеличат зарплаты работников госорганов, которые не являются госслужащими (коменданты, кассиры и экспедиторы).
Ранее сообщалось, что среднемесячная начисленная зарплата в Московской области в январе – июле этого года выросла на 14,5%. Ситуация на рынке труда по-прежнему стабильная. По итогам шести месяцев 2023 года среднемесячная начисленная заработная плата достигла 78 тысяч рублей.
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Оклады повысят и должностным лицам таможенных органов РФ и начальствующему составу органов федеральной фельдъегерской связи. Также МВД пересмотрит размеры пенсий уволенных со службы в органах по контролю за оборотом наркотиков.
Ранее сообщалось, что среднемесячная начисленная зарплата в Московской области в январе – июле этого года выросла на 14,5%. Ситуация на рынке труда по-прежнему стабильная. По итогам шести месяцев 2023 года среднемесячная начисленная заработная плата достигла 78 тысяч рублей.
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Мария Фирсова