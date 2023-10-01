В России на 10,5% выросли оклады военных и силовиков

С 1 октября украинки, имеющие медицинскую специальность, обязаны будут встать на воинский учёт, пишет ТАСС. Это касается всех девушек и женщин в возрасте от 18 до 60 лет, которые имеют или будут иметь после обучения в вузе специальность врача, стоматолога, акушера, медсестры, фармацевта и провизора.