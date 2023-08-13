В России начал действовать новый список жизненно важных лекарств

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В России расширяется перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Соответствующее распоряжение правительства, принятое в июне нынешнего года, вступает в силу с воскресенья, 13 августа.
Этот список будет расширен за счет включения в него новых лекарственных форм, в том числе для лечения детей с тяжелыми и хроническими заболеваниями, передает РИА Новости. В обновленный перечень вошли дополнительные лекарственные формы для четырех медикаментов.
Например, для препарата глекапревир+пибрентасвир добавлены гранулы, покрытые оболочкой. Это лекарство применяется в качестве противовирусной терапии детей с хроническим гепатитом С. Также среди новых лекарственных форм появились диспергируемые таблетки. Эта форма добавлена для препарата сапроптерин, который применяется для лечения взрослых и детей, больных фенилкетонурией. Для обезболивающего препарата просидол добавлена форма подъязычных таблеток, а для иммунодепрессанта перфенидон — таблетки, покрытые пленочной оболочкой.
Особенности медикаментов, входящих в перечень ЖНВЛП в том, что цены на них регулируются государством. Используются они в рамках государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи. Всего Перечень включает в себя более 800 лекарственных препаратов.
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Например, для препарата глекапревир+пибрентасвир добавлены гранулы, покрытые оболочкой. Это лекарство применяется в качестве противовирусной терапии детей с хроническим гепатитом С. Также среди новых лекарственных форм появились диспергируемые таблетки. Эта форма добавлена для препарата сапроптерин, который применяется для лечения взрослых и детей, больных фенилкетонурией. Для обезболивающего препарата просидол добавлена форма подъязычных таблеток, а для иммунодепрессанта перфенидон — таблетки, покрытые пленочной оболочкой.
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Александр Бойцов