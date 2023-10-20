В России начали готовить новый учебник истории для студентов вузов

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В России стартовала подготовка нового учебника истории для высших учебных заведений. Об этом в своём Telegram-канале сообщило Минобрнауки.
Уточняется, что учебник будет состоять из 30 глав, что соответствует структуре курса.
В ведомстве добавили, что в новые учебники, помимо общей истории, будут включены материалы об истории тех отраслей, по которым учатся студенты. Отмечается, что эта информация будет органично вплетаться в общее изложение исторических событий.
В учебниках будет содержаться информация об истории инженерного дела, транспорта, медицины, культуры и иных направлений.
Таким образом, студенты, не обучающиеся на профиле истории, смогут проявить интерес к изучению этого направления через свои специальности.
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В ведомстве добавили, что в новые учебники, помимо общей истории, будут включены материалы об истории тех отраслей, по которым учатся студенты. Отмечается, что эта информация будет органично вплетаться в общее изложение исторических событий.
Таким образом, студенты, не обучающиеся на профиле истории, смогут проявить интерес к изучению этого направления через свои специальности.
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Анастасия Чинкова