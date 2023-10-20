В России начали готовить новый учебник истории для студентов вузов





Уточняется, что учебник будет состоять из 30 глав, что соответствует структуре курса.В ведомстве добавили, что в новые учебники, помимо общей истории, будут включены материалы об истории тех отраслей, по которым учатся студенты. Отмечается, что эта информация будет органично вплетаться в общее изложение исторических событий.В учебниках будет содержаться информация об истории инженерного дела, транспорта, медицины, культуры и иных направлений.Таким образом, студенты, не обучающиеся на профиле истории, смогут проявить интерес к изучению этого направления через свои специальности.В новые учебники истории внесуто репрессированных народах в учебниках историиНа новом учебнике по истории для 11 классов по личной инициативе Путина