В России начали штрафовать за сбор грибов, занесенных в Красную книгу

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В России с 12 октября вступает в силу ответственность за причинение вреда грибам занесенным в Красную книгу РФ. Штраф для граждан составит до пяти тысяч рублей, для юридических лиц — до миллиона, пишет РИА Новости.
«С 12 октября 2023 года вводится ответственность за причинение вреда некоторым организмам. Речь идет об организмах (помимо животных и растений), занесенных в Красную книгу России или охраняемых международными договорами России», — говорится в публикации.
Согласно сайту «Красная книга России», на грани исчезновения находятся Цетрария камчатская, Сетконоска сдвоенная, Шишкогриб хлопьеножковый, Русский чёрный трюфель, Мокруха войлочная, Саркосома шаровидная и другие редкие виды грибов.
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