В России начали заканчиваться лимиты по льготной ипотеке

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Об этом рассказала руководитель ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова. Риск прекращения действия программы льготной ипотеки и возникающая на рынке неопределенность становятся фактором роста спроса и цен.
Ранее сообщалось, что в Москве начали снижаться цены на квартиры в новых домах. За последний год цены на столичные новостройки по всем сегментам рынка снизились в среднем на 6%, а стоимость квадратного метра показала падение на 0,2%. «Известия» сообщают, что цены на московские квартиры и апартаменты в новостройках снижаются. За прошлые 12 месяцев средняя стоимость квартиры в новостройках Москвы показала снижение с 23,8 млн рублей до 22,4 млн рублей.