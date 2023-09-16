В России начались продажи умного ружья

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Концерн «Калашников» начал продажи гладкоствольного ружья MP-155 Ultima, предназначенного для патронов калибра 12/70 миллиметров, которое оснащено интегрированным стрелковым компьютером. Эту информацию пресс-служба концерна официально подтвердила.
Новое оружие представляет собой уникальное российское ружье, объединяющее в себе впечатляющий дизайн и продуманные технические характеристики. MP-155 Ultima предлагается в двух вариантах: с классическим прикладом и с пистолетной рукояткой.
Это умное ружье оснащено семью патронами в магазине и имеет специальные планки Picatinny и слоты M-LOK для установки дополнительного оборудования, такого как фонари, коллиматоры и лазерные указатели целей. Органы управления MP-155 отличаются улучшенной эргономикой. Стрелковый компьютер ружья оборудован таймером, счетчиком выстрелов, секундомером, компасом и функцией записи статистики.
MP-155 успешно прошло необходимые испытания и получило сертификат соответствия, что позволяет его продажу на территории России. Производство данного ружья осуществляется на Ижевском механическом заводе с 2012 года.
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Это умное ружье оснащено семью патронами в магазине и имеет специальные планки Picatinny и слоты M-LOK для установки дополнительного оборудования, такого как фонари, коллиматоры и лазерные указатели целей. Органы управления MP-155 отличаются улучшенной эргономикой. Стрелковый компьютер ружья оборудован таймером, счетчиком выстрелов, секундомером, компасом и функцией записи статистики.
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Артем Кузьмин