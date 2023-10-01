В России начался осенний призыв в армию

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В РФ 1 октября дан старт осеннему призыву граждан на военную службу.
Кампания продлится до 31 декабря.
Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу в 2023 году. В рамках призыва в армию отправят 130 тысяч граждан. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.
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«Ни один из призывников не будет направлен в зону специальной военной операции, как и в предыдущую кампанию», — рассказал военный комиссар Кунцевского района Москвы Андрей Цветов, пишут «Известия».
«Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2023 года призыв на военную службу граждан в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» призыву на военную службу в количестве 130 тысяч человек», – сообщается в публикации.Кроме того, документ поручает отправить военнослужащих, чей срок службы по призыву истек, в запас.
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Мария Фирсова