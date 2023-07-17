В России начинается производство новой снайперской винтовки «Зверобой»

Фото: iStock/MariusLtu
Глава предприятия Lobaev Arms Владислав Лобаев заявил о начале производства самозарядной снайперской винтовки «Зверобой». Об этом пишет РИА Новости.
«Наша компания приняла решение сдвинуть на более раннее время выпуск «самозарядки» в калибрах 375 и 408 Cheytac, разработанной компанией ранее», — цитирует агентство слова собеседника.
Он добавил, что преимущества такой винтовки заключаются в том, что за счет возможности осуществлять быстрый поворотный выстрел «Зверобой» позволяет поражать цели на расстоянии более двух километров даже неопытными стрелками.
Читайте также:
В Пулково идут работы по переводу на отечественное обеспечение;
Экс-разведчик Риттер: Россия превосходит Украину по количеству танков;
Три зарубежных автоконцерна пока не решили судьбу своих заводов в России.
Диана Аванесян