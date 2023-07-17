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В России начинается производство новой снайперской винтовки «Зверобой»

17 июля 2023, 04:36

Фото: iStock/MariusLtu

Глава предприятия Lobaev Arms Владислав Лобаев заявил о начале производства самозарядной снайперской винтовки «Зверобой». Об этом пишет РИА Новости.

«Наша компания приняла решение сдвинуть на более раннее время выпуск «самозарядки» в калибрах 375 и 408 Cheytac, разработанной компанией ранее», — цитирует агентство слова собеседника.

Он добавил, что преимущества такой винтовки заключаются в том, что за счет возможности осуществлять быстрый поворотный выстрел «Зверобой» позволяет поражать цели на расстоянии более двух километров даже неопытными стрелками.

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#винтовка
#Россия
#производство
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В ГД одобрили поправку об аннулировании брака при смене пола супругом
17 июля 2023, 02:00

Фото: iStock/Oleg Elkov

Комитет Госдумы по охране здоровья одобрил поправку об аннулировании брака при смене пола одним из супругов. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что изменения планируется внести в ст. 16 Семейного кодекса РФ, где описываются условия прекращения брака.

Согласно поправкам, в случае смены пола одним из супругов в акт гражданского состояния будет вноситься необходимая пометка. Также в ГД РФ поддержали запреты на усыновления детей, проведение операций и прием лекарств по смене пола.

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#Госдума
#смена пола
#закон
#Россия
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Мурашко: Началось широкое внедрение искусственного интеллекта в медицину
16 июля 2023, 19:18

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Министр здравоохранения Михаил Мурашко во время рабочей поездки в Псковскую область рассказал о начале внедрения искусственного интеллекта в систему здравоохранения. Об этом сообщает «Российская газета».
«Вся трансформация системы здравоохранения проходит с построением новых технологических процессов. Таким образом у медицинского персонала становится больше времени для работы непосредственно с пациентом. В этом году началось пилотное внедрение в практику программ с искусственным интеллектом. Для этого уже подготовлена инфраструктура», – пояснил министр.

Некоторые регионы уже активно используют возможности ИИ в работе. Например, в Москве во время пандемии COVID-19 задействование современных технологий позволило на ранних этапах обнаруживать опухоли лёгких при проведении КТ и МРТ-исследований.

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#медицина
#искуственныйинтеллект
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Все пять российских участников Международной олимпиады по физике получили золотые медали
16 июля 2023, 18:34

Фото: istockphoto/ArtBalitskiy

Все пять российских участников 53-й Международной олимпиады по физике, проходившей в Токио, получили золотые медали. Об этом сообщили в пресс-службе министерства просвещения России.
Международная физическая олимпиада (IPhO - International Physics Olimpiad) — это ежегодное международное соревнование по физике, в котором соревнуются учащиеся старших классов из разных стран, сообщает ТАСС. Она проводится с 1967 года. В этом году на состязания в столицу Японии приехали участники из 80 государств.

Все пятеро школьников из России получили высшие награды олимпиады. Соревнования проходили в два этапа. Первый тур был посвящен решению теоретических задач, охватывающих не менее четырех разделов физики. Во втором туре участникам олимпиады предстояло выполнить практические лабораторные работы. Ребята из России отлично справились со всеми заданиями, в очередной раз подтвердив высокий уровень отечественного образования.

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#олимпиада
#токио
#физика
#медаль
#участники
#соревнования
#Россия
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Жители села в ЛНР своими силами восстанавливают старинный храм
16 июля 2023, 18:25

Фото: iStock/Popescu Marius

Жители села Меловатка в Луганской Народной Республике (ЛНР) самостоятельно восстанавливают старинный храм. Об этом сообщают «Известия».
Прихожане из села Меловатка своими силами восстанавливают храм Рождества Иоанна Предтечи, построенный ещё в 1910-х годах. Работы начались в 2011 году, когда жители сами перекрыли купол и поставили новый крест. Однако восстановление прекратилось в 2013 году в связи с усложнением политической ситуации в стране. Но, несмотря ни на что, храм по-прежнему является святыней и местом единения для местных прихожан.

«Благодарим Бога, благодарим местных, которые помогали, которые остались неравнодушными. В 2013 году началась смута, начались перевороты. И всё больше своё время и эмоции люди начали отдавать компьютеру и телевизору», — сообщил настоятель храма Максим Коханов.

В настоящее время в восстанавливаемой церкви располагается пункт для приёма гуманитарной помощи. Военные, которые сами молятся в этом храме, делятся продуктами с прихожанами, которых становится всё больше. Местные жители, участвующие в реставрационных работах, надеются, что они смогут вернуть церкви Рождества Иоанна Предтечи первозданный вид.

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#православие
#реставрация
#ЛНР
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Самую большую в России чашку кофе сварили в Твери
16 июля 2023, 16:00

Фото: istockphoto/Schwede-Photodesign

В Твери сварили самую большую в России чашку кофе. На приготовление душистого тонизирующего напитка ушло около 100 килограммов арабики.
Кофейная чашка высотой более двух метров была установлена на набережной Афанасия Никитина. Кулинарная акция прошла в рамках празднования Дня города и 888-летия областной столицы, передает РИА Новости. Инициатором выступил известный европейский бренд, принадлежащий компании, которая выкупила бизнес финской фирмы Paulig после ухода той из России.

Для заваривания напитка, способного заполнить гигантскую кружку, было использовано 100 килограммов зерен арабики средней степени обжарки. Результат зафиксировали приглашенные представители «Книги рекордов России». 

Как рассказал один из организаторов мероприятия Михаил Глухов, жители Твери могут гордиться местным кофеобжарочным заводом и продуктом, производимым на территории региона. Теперь Тверь нанесена на кофейную карту России и мира, а также благодаря рекорду может претендовать на звание кофейной столицы страны.

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#Тверь
#кофе
#рекорд
#чашка
#акция
#напиток
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Волошин поздравил трудящихся на предприятиях химчан с Днём металлурга
16 июля 2023, 14:56

Фото: пресс-служба администрации Химок

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин поздравил заслуженного металлурга России Виктора Никоноровича Семёнова с профессиональным праздником. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации города.
16 июля в России отмечается День металлурга. В Химках находятся одни из крупнейших в промышленных предприятий страны. На них трудятся сотни работников металлургической отрасли. 

«В третье воскресенье июля мы отмечаем День металлурга! В Химках работают крупные промышленные предприятия – НПО «Энергомаш», МКБ «Искра», МКБ «Факел», НПО имени Лавочкина. Важное звено их трудовых коллективов – металлурги, которые обеспечивают все процессы производства. Химчанин Виктор Никонорович Семёнов – заслуженный металлург Российской Федерации, профессор, лауреат премии имени академика В.П. Глушко, лауреат губернаторской премии «Наше Подмосковье», – отметил Дмитрий Волошин.

Виктор Никонорович совершил два мировых научных открытия и написал более 300 научных работ. Его разработки используются в космической отрасли всего мира.

Изобретения и открытия Семёнова позволили Химкам стать наукоградом. Он руководил разработкой первой экологической карты города, а его проекты по переработке промышленных и бытовых отходов помогли улучшить экологию. 

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#Химки
#Деньметаллурга
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Предприятие из Химок стало одним из лучших в стране по уровню социальной эффективности
16 июля 2023, 10:44

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки

НПО Лавочкина в городском округе Химки получило два диплома на ежегодном конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности». Всего состязались 17 ведущих предприятий России.
На торжественной церемонии награждения представителям НПО Лавочкина были вручены высшие награды за развитие социального партнерства в организациях производственной сферы, а также за вклад социальных инвестиций и благотворительности в развитие территорий, передает пресс-служба администрации городского округа Химки.

 Химкинское предприятие уже не первый год участвует во Всероссийском конкурсе и регулярно получает награды в различных номинациях. Так, в 2019 году НПО Лавочкина заняло второе место в номинации «Научная организация оборонно-промышленного комплекса высокой социально-экономической эффективности». Через два года предприятие стало третьим в этой же номинации.

Как рассказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин, на НПО Лавочкина работают уникальные специалисты. Предприятие входит в оборонно-промышленный комплекс (ОПК) России. Здесь разрабатываются, конструируются и испытываются космические аппараты для фундаментальных научных исследований.
В нынешнем году специалисты НПО Лавочкина и НПО «Энергомаш» участвовали в конкурсе на получение социальной ипотеки для работников ОПК. Планируется, что в августе 12 победителей получат сертификаты на покупку жилья, сообщил Дмитрий Волошин.

Этой весной глава правительства России Михаил Мишустин и губернатор Московской области Андрей Воробьёв посетили НПО Лавочкина и поддержали предложения сотрудников предприятия по расширению условий для получения социальной ипотеки молодыми учеными. По условиям программы «Социальная ипотека» регион оплачивает полную стоимость жилья, а сам получатель — только проценты по кредиту.

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#НПО Лавочкина
#конкурс
#награда
#ученые
#социальная ипотека
#Химки
#Подмосковье
#предприятие
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The Telegraph: Праправнучка лондонского полицейского сумела установить личность Джека Потрошителя
16 июля 2023, 09:52

Фото: istockphoto/Denis-Art

Англичанка Сара Бакс Хортон заявила, что ей удалось определить личность Джека Потрошителя, преступления которого расследовал еще ее далекий предок, служивший в лондонской полиции. В те давние годы дело серийного маньяка так и не удалось раскрыть.
В интервью британской газете The Telegraph Сара Хортон объявила, что Джека Потрошителя можно идентифицировать как Хайама Хайамса. Впервые в истории это стало возможным сделать с помощью индивидуальных отличительных характеристик, передает «Российская газета».

Хортон изучила медицинские записи конца XIX века и установила, что Хайамс был калекой-алкоголиком, а также частым гостем психиатрических лечебниц. Он занимался изготовлением сигар, благодаря чему отлично умел управляться с ножом. Жил Хайамс неподалеку от района, где произошло большинство убийств.

Также Сара Хоторн опиралась на свидетельские показания тех лет. Очевидцы утверждали, что убийца имел тяжелую шаркающую походку и плохо владел левой рукой. Хайамс также ходил на негнущихся ногах, а левая рука у него не сгибалась после полученной травмы. Кроме того, периодичность преступлений совпадала по времени с ухудшениями психического состояния Хайамса. Он был подвержен приступам эпилепсии, когда проявлял особую жестокость по отношению к своей жене и матери. В это же время происходили и самые жестокие убийства, приписываемые Джеку Потрошителю.

Многие исследователи и ранее заявляли, что им удалось раскрыть личность этого полумистического маньяка-убийцы конца XIX века. Остается надеяться, что Саре Бакс Хортон, в отличие от ее пращура, это, наконец, удалось.

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#джек потрошитель
#личность
#хортон
#хайамс
#убийство
#маньяк
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Кинолог Голубев: в среднем собака может выучить до ста слов
16 июля 2023, 08:08

Фото: iStock/Zbynek Pospisil

Среднестатистическая собака может выучить до сотни слов, и этот запас сохранится у нее до конца жизни, рассказал в интервью РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев
По его словам, абстрактные значения слов собакам недоступны, поэтому в каждом произнесенном нами слове или звукосочетании животное видит команду либо указание к действию.

«Собаки воспринимают нашу речь не только как набор звуков, но и как вполне осмысленный набор слов <...> они вполне различают призывы к действию и названия предметов», — отметил Голубев.

Специалист добавил, что собаки, прожившие с человеком несколько лет бок о бок, даже не особо нуждаются в вербальной коммуникации — они способны «прочитать» своего хозяина по позам, мимике или жестам.

Кстати, свое имя или кличку, как объяснил Владимир Голубев, собаки тоже воспринимают как своеобразную команду: для питомца они звучат как просьба обратить внимание, высказанные человеком.

«Увязывайте свои конкретные команды с определенными действиями. Всякий раз, когда собака демонстрирует правильное действие, поощряйте ее лакомством и поглаживанием», — подчеркнул президент РКФ.

Для любой собаки, поясняет он, очень важны предсказуемость, понятность, и спокойствие ее хозяина. Поэтому произносить слова-команды нужно спокойно и дружелюбно. А если вы что-то запрещаете вашему питомцу, то ни в коем случае не кричите на него, чтобы не испугать.

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