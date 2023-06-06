В России начнут наказывать за вождение после приема лекарств

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«Лекарственное опьянение», с точки зрения закона, будет приравниваться к алкогольному и наркотическому.
Теперь прием лекарств, снижающих внимание и реакцию запрещен также, как прием алкоголя для лиц, управляющих транспортными средствами.
К запрещенным перед вождение лекарствам относятся такие препараты как анестетики, противоэпилептические препараты, снотворные, седативные средства и другие.
Ранее «Радио 1» сообщало, на Авито выяснили, какие вакансии в промышленности стали самыми высокооплачиваемыми в июне.