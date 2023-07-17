В России начнут штрафовать за выгул собак без намордника

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В данный момент выгул животных регулирует только региональное законодательство. Во многих российских субъектах штрафов не предусмотрено.
«Мы получаем сообщения о нападении собак таких пород почти каждый день, и довольно часто страдают дети. Это происходит, когда животное внезапно вырывается, даже будучи на поводке, но без намордника», —прокомментировал проблему автор законопроекта заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.Ранее глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев предложил продавать собак только в том случае, если их будущие хозяева прошли специальные курсы по обращению с животными.
Фадеев отметил, что в СССР приобрести собаку можно было только после прохождения соответствующих курсов. Глава СПЧ считает это правильным решением, к которому необходимо вернуться.
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