В России начнут продавать китайские электромобили Zeekr

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На сегодняшний день электромобили Zeekr можно купить в дилерских центрах «Автодом» в Москве и Питере. Стоимость стартует от шести миллионов рублей. Сейчас для покупки доступно 3 модели — Zeekr X, Zeekr 001 и Zeekr 009.
Производство электрокаров Zeekr располагается в Китае. Zeekr входит в концерн Geely и создает только элеткромобили. В Китае такие машины выпускают с 2021 года.
Напомним, что весной «Автодом» заключил сделку по приобретению российских активов Mercedes-Benz вместе с подмосковным автозаводом. Бенефициаром АО «Автодом» сейчас является Андрей Ольховский.
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