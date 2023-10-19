В России найден редкий образец оружия Смутного времени

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Археологи Государственного музей-заповедника «Куликово поле» обнаружили редкий экземпляр оружия, датируемый концом XVI – началом XVII века. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе музея.
Отмечается, что найденным стальным клевецом (холодное острое оружие для нанесения прямого точечного удара), украшенным вставками из серебра, мог владеть представитель высшего сословия, живущий в период Смутного времени.
По словам заведующего отделом археологических исследований музея Евгения Столярова, специалистам предстоит выяснить точный период, в который было изготовлено оружие. Для этого необходимо сравнить его с ранее найденными образцами, хранящимися в российских музеях.
Уточняется, что клевец был случайно обнаружен во время археологических раскопок в Тульской области. После проведения исследований, он будет выставлен на выставках, посвящённых истории Засечной черты, где и был обнаружен.
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По словам заведующего отделом археологических исследований музея Евгения Столярова, специалистам предстоит выяснить точный период, в который было изготовлено оружие. Для этого необходимо сравнить его с ранее найденными образцами, хранящимися в российских музеях.
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Анастасия Чинкова