В России намерены возродить «Оку»

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Минпромторг заявил о готовности поддержать возрождение автобренда «Ока»
В Минпромторге заявили о поддержке возрождения автобренда «Ока». Об этом сообщил вице-премьер, глава ведомства Денис Мантуров, пишет издание РИА Новости.
Как стало известно, вопрос о возобновлении производства авто в ведомстве намерены рассмотреть оперативно. При поступлении соответствующего предложения, оно будет рассмотрено в ближайшее время, уточнили в Минпромторге.
Мантуров отметил, что в ведомстве намерены поддерживать инициативы коллег, которые выступят с соответствующими предложениями, как только они поступят.
Ранее «Радио 1» сообщало, что стало известно о том, сколько россиянам необходимо времени, чтобы накопить на автомобиль.
Как стало известно, вопрос о возобновлении производства авто в ведомстве намерены рассмотреть оперативно. При поступлении соответствующего предложения, оно будет рассмотрено в ближайшее время, уточнили в Минпромторге.
Ранее «Радио 1» сообщало, что стало известно о том, сколько россиянам необходимо времени, чтобы накопить на автомобиль.
Анастасия Крестьянова