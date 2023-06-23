В России назвали нарушением свободы СМИ санкции ЕС против журналистов РФ





«Данное решение, вне всякого сомнения, идет вразрез с постулатами, провозглашенными Европейской Хартией свободы прессы, где декларируются такие базовые принципы, как запрет цензуры, свободный доступ к национальным и иностранным источникам средств массовой информации, свобода сбора и распространения информации», — считают в организации.

Санкции Евросоюза против российских журналистов не имеют ничего общего с понятиями свободы СМИ. Об этом сообщили в Союзе журналистов России.В организации отметили, что эта «акция» направлена против представителей российских СМИ. Это, по мнению представителей СЖР, осложняет отношения между российскими и европейскими журналистами.Ранее сообщалось, что под санкциями ЕС оказались сыновья экс-губернатора Красноярского края Артем Уcс и экс-генпрокурора Артем и Игoрь Чайка, военкоры Евгений Пoддубный, Андрей Мeдведев, Сeмен Пeгов, Александр Слaдков. Помимо ЧВК «Вагнер-Центр» среди организаций под санкции попали Positive technologies, завод имени Свердлова, а также телеканал «Звезда».