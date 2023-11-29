В России назвали регион, где зафиксирована самая высокая безработица

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Уровень безработицы в республике достиг 27,1%, уточняет Голикова. Это в девять раз превышает показатель, который существует в среднем по России.
Но есть в Ингушетии и позитивная динамика. С начала нынешнего года уровень безработицы в регионе снизился на 2,2 процентных пункта.
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