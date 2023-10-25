В России назвали условия возвращения Facebook* и Instagram*

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Депутат Госдумы Сергей Боярский заявил, что возвращение Instagram* и Facebook* возможно только в том случае, если Meta изменит политику, исправит ошибки и узаконит своё нахождение на территории Российской Федерации. Об этом пишет «Лента.ру».
«Печально, что эти сервисы ушли. Они хорошие, полюбившиеся российским пользователям. Но это не отменяет неуместного, враждебного выпада, который они совершили в феврале-марте 2022 года. Вместе с тем, не могу сказать, что сервисы полностью ушли из обихода. Многие россияне продолжают ими пользоваться, используя специальные программы для обхода блокировок», — цитирует издание слова собеседника.
Депутат подчеркнул, что для возвращения в Россию этих сервисов в первую очередь необходимо изменить политику менеджмента. По мнению Боярского, корпорации Meta было бы выгодно выполнить условия, которые выдвигает Роскомнадзором, и вернуть сервисы в Россию.
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*запрещены в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Диана Аванесян