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В России назвали возможный срок увеличения маткапитала до миллиона рублей

Депутат Бессараб допустила маткапитал до 1 миллиона к 2026 году
15 ноября 2023, 06:07
Фото: IStock/Rostislav_Sedlacek

Фото: IStock/Rostislav_Sedlacek

Размер материнского капитала увеличивается каждый год в соответствии с уровнем инфляции. В 2024 году, по оценкам, он достигнет примерно 631 тысячи рублей на первого ребенка.
Предварительные расчеты показывают, что к 2026 году маткапитал может превысить один миллион рублей, сообщила депутат Государственной думы Светлана Бессараб в беседе с «Лентой.ру».

«В соответствии с российским законодательством маткапитал повышается ежегодно на процент реального уровня инфляции. Это не просто процент увеличения цен на жилье, а рост цен на товары и услуги, как указывает Росстат. Таким образом, с 1 февраля 2024 года его размер вырастет до почти 631 тысячи рублей на первого ребенка и чуть более 834 тысяч на второго», — пояснила политик.

Бессараб напомнила, что семьи с многодетными детьми имеют возможность использовать маткапитал для погашения ипотечного кредита в размере 450 тысяч рублей. Однако она отметила, что на данный момент речь о возможном увеличении этой выплаты не идет.

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Россиянам назвали способ продлить отпуск
Профессор Сафонов посоветовал не включать в отпуск выходные и праздники
15 ноября 2023, 06:43

Фото: istockphoto.com/anyaberkut

В праздничные периоды можно формально получить дополнительные дни отдыха, заявил профессор кафедры психологии и управления человеческими ресурсами Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов в беседе с «Лентой.ру».
Согласно российскому законодательству, официальный отпуск составляет 28 дней, отметил он. В случае, если работа связана с опасной или вредной деятельностью, руководство организации может предоставить дополнительные дни отдыха. Профессор советует не использовать отпуск во время праздников, а лучше выбирать близкие к ним даты.

Сафонов подчеркнул, что планирование отпусков стараются сочетать с праздничными днями, чтобы увеличить общее время отдыха. Это может добавить к отпуску несколько дополнительных дней, например, между 1 и 9 мая, образуя почти полноценный двухнедельный период.

Он также отметил, что при наличии праздничных дней в период отпуска по закону можно запросить его продление, если он идет по графику, но решение все равно зависит от работодателя, который может отказать и перенести эти дни на другой период. В случае заболевания сотрудника во время отпуска, работодатель обязан перенести его на другой срок по предоставленному врачебному заключению.

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#работа
#отпуск
#заболевания
#работодатель
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В Вашингтоне тысячи активистов собрались на произраильской акции
15 ноября 2023, 03:29

Фото: iStock/PorqueNoStudios

В Вашингтоне неподалеку от Капитолия собрались несколько тысяч человек на акцию в поддержку Израиля. Об этом пишет РИА Новости.
По информации агентства, на произраильской акции собралось около 60 тыс. человек. Участники митинга скандировали лозунги в поддержку Тель-Авива и несли флаги Израиля. Кроме того, на марше звучал лозунг «верните их домой».

Отмечается, что мероприятие проходило при усиленных мерах безопасности. Людей досматривали сотрудники полиции, а часть территории была ограждена забором.

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#акции
#израиль
#сша
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Россиянам объяснили, на сколько подорожают услуги ЖКХ в 2024 году
Эксперт Осянин: услуги ЖКХ в 2024 году подорожают в среднем на 10-11 процентов
15 ноября 2023, 02:23

Фото: istock / Evgen_Prozhyrko

Власти установили ограничения на повышение тарифов ЖКХ в период с 2024 по 2028 годы на уровне 9,8-11 процентов, однако это значение может варьироваться в зависимости от региона, сообщил агентству «Прайм» доцент базовой кафедры Финконтроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Осянин.
По его словам, средний индекс оплаты коммунальных услуг в регионах с 2024 года будет колебаться от 9,8 процента в Санкт-Петербурге до 14 процентов в Омской области. На момент 1 ноября текущего года семьи в России, проживающие в многоквартирных домах, в среднем платят около 5290 рублей в месяц за услуги ЖКХ.

«В результате предложенных индексов тарифов ЖКХ в среднем по стране ожидается рост на 10-11 процентов или на 520-580 рублей», — оценил финансист.
Таким образом, правительство стремится установить максимальные пределы для роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги, обеспечивая тем самым доступность данных услуг для населения. Подчеркивается, что такой подход представляет собой компромисс между интересами граждан и экономической целесообразностью.

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#сотрудники
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Самолет эвакуированными из Газы россиянами сел в «Домодедово»
Самолет со второй группой эвакуированных из Газы россиян сел в «Домодедово»
15 ноября 2023, 01:33

Фото: iStock/skyNext

Самолет со второй группой россиян, эвакуированных из сектора Газа, успешно приземлился в аэропорту «Домодедово», сообщил директор департамента информационной политики МЧС Роман Охотенко, передает РИА Новости.
Он отметил, что специальным рейсом МЧС были эвакуированы 98 граждан России и их члены семей. Следует отметить, что первый рейс прибыл в столичный аэропорт в 0:30 по московскому времени.

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#аэропорт
#мчс
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Связанный с вором Шакро Молодым экс-следователь был помилован и уехал в зону СВО
15 ноября 2023, 00:26

Фото: istock / BrianAJackson

Экс-глава управления Следственного комитета Российской Федерации по Центральному округу Москвы Алексей Крамаренко, ранее осужденный за взятку от «вора в законе» Захария Калашова, также известного как Шакро Молодой, был помилован и присоединился к спецоперации. Об этом сообщил источник из силовых структур столицы России.
«Крамаренко был освобожден из колонии посредством помилования. Он заключил контракт с Министерством обороны России и направился участвовать в специальной военной операции на территории Украины», — сообщил источник в беседе с ТАСС.
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День призывника 2023: кого поздравляют, как отмечать
15 ноября 2023, 00:05

Фото: iStock/zim286

В России 15 ноября ежегодно отмечается праздник, посвященный тем, кто впервые вступает в ряды военнослужащих. Редакция «Радио 1» расскажет о традициях праздника, об истории его возникновения, и о том, как принято поздравлять призывников.

День призывника в России: история праздника


Первый призыв в истории России был объявлен при Петре I. Тогда в армию забирали мужчин в возрасте от 20 до 35 лет. Службу проходили до тех пор, пока командование не объявит об ее окончании. Во времена правления Анны Иоанновны, призывать в армию могли уже с 15 лет. Срок службы не превышал 10 лет. С каждой сменой руководства государства, менялся срок службы и ее порядок.

При советской власти в армии служили два года. На сегодняшний день срочная служба составляет один год.

Праздник День призывника был учрежден Борисом Ельциным в 1992 году. В тексте документа указано, что торжество установлено для того, чтобы повысить престиж и значимость армии, а также воспитать патриотизм.
 

День призывника: традиции


В этот день военные комиссариаты направляют потенциальным призывникам приглашения в военкомат. В призывных пунктах будущих новобранцев знакомят с правилами прохождения срочной службы, рассказывают о порядке ее прохождения и сроках. 15 ноября часто проводятся тематические лекции. Сотрудники силовых структур и военнослужащие посещают учебные заведения, рассказывают школьникам и студентам о российской армии. Тем, кто в скором времени отправится служить, в военкоматах вручают сухпайки или гигиенические принадлежности.

В День призывника организуются выставки и экскурсии в образцовых военных частях, в которые приглашаются будущие защитники Отечества.


В Госдуме призвали разрешить проходить службу в армии на заводах
В Госдуме призвали разрешить проходить службу в армии на заводах

Изменения в законодательстве о призыве


В 2023 году в законодательство о призыве на срочную службу внесен ряд изменений. Повестки будущим солдатам будут приходить на портале «Госуслуги», однако масштабное внедрение электронных уведомлений запланировано на 2024 год.
 
Неявка без уважительной причины в указанный в повестке срок будет наказываться штрафом или лишением свободы на срок до двух лет. Также чревато проблемами игнорирование повестки. Уклонист не сможет распоряжаться собственным транспортом или недвижимостью, если не явится в военкомат.  
 
Изменения также коснулись границ призывного возраста. Теперь призвать в армию могут с 18 до 30 лет. Прежде призывной возраст был от 18 до 27 лет.
 

Как поздравить призывника



В этот день принято поздравлять тех, кто только вступил в ряды вооруженных сил России для прохождения срочной службы или поступит на службу в ближайшее время.
 
Новобранцам принято желать легкой службы, лояльного начальства и надежных товарищей, с которыми призывники проведут бок о бок целый год. В качестве презента будущему солдату можно преподнести портупею, кашне, предметы личной гигиены, сухой паек, аптечку, компас и т.д.   

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#военкомат
#служба
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Дмитровские ветеринары приняли у собаки сложные роды
14 ноября 2023, 21:52

Фото: Минсельхозпрод МО

На Дмитровской ветеринарной станции четырёхлетней собаке Джули сделали кесарево сечение. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минсельхоза.
У пациентки это первая беременность. Сама она не могла родить около суток, поэтому пришлось проводить хирургическую операцию по извлечению плода. Благодаря оперативному вмешательству ветеринаров у собаки родились четыре здоровых щенка
«Как в случае с Джули, животное доставляют в клинику после длительного периода схваток, не приводящих к рождению. Здесь важна оперативная и профессиональная работа врачей. Наши специалисты немедленно провели ультразвуковое, рентгенологическое и другие исследования, оценили размер, местоположение и количество щенков, а затем приняли роды», – пояснили в министерстве
Сейчас собака вернулась домой и восстанавливается после операции. Это займёт около двух недель.

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#дмитровский городской округ
#ветеринары
#подмосковье
#московская область
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Жители Московской области скачали более 6,5 тыс выписок из медицинских карт
14 ноября 2023, 21:11

Фото: Фотобанк МО

Жители Подмосковья воспользовались с начала года сервисом получения информации из медицинской карты в электронном виде более 6,5 тыс раз. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Выписка содержит сведения о состоянии здоровья: протоколы осмотров, диагнозы, результаты анализов и обследований. Если человек прикреплён к подмосковной поликлинике, он может в любое время оформить выписку из своей амбулаторной карты. Сделать это бесплатно можно на региональном портале госуслуг или в мобильном приложении «Добродел», – пояснила министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.
Чтобы воспользоваться сервисом, нужно перейти в «Электронную регистратуру» на регпортале или в раздел «Здоровье» – «Медкарта» в «Доброделе». Для подачи заявления понадобится ввести или подтвердить данные полиса обязательного медицинского страхования. Посещать поликлинику не нужно – информацию предоставят в электронном виде.
 
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#медицина
#подмосковье
#московская область
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МЧС и «Газпром межрегионгаз» будут вместе информировать о безопасном пользовании газом
14 ноября 2023, 20:57

Фото: пресс-служба Газпрома

МЧС России и ООО «Газпром межрегионгаз» подписали в Москве соглашение о взаимодействии, сообщили в пресс-службе Газпрома. В церемонии участвовали глава МЧС Александр Куренков и гендиректор «Газпром межрегионгаза» Сергей Густов. К ней в режиме видеосвязи подключились территориальные органы чрезвычайного ведомства и дочерние общества газового концерна.
Документ предусматривает дальнейшую совместную информационно-профилактическую работу с населением. Сотрудники МЧС и специалисты газовых компаний будут разъяснять гражданам правила безопасного использования внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. 

Среди направлений сотрудничества также – разработка и распространение информационных материалов по профилактике нештатных ситуаций, связанных с эксплуатацией газового оборудования, совместные информационные кампании на федеральном и региональном уровнях по пропаганде безопасности жизнедеятельности, совместные просветительские, творческие и другие проекты.
«Благодаря программам развития газоснабжения, газификации и догазификации всё больше жителей России пользуются экологичным, доступным и надёжным источником энергии – природным газом. Чтобы его использование было безопасным, «Газпром межрегионгаз» ведёт системную работу: внедряет «умные счётчики», проводит уроки газовой безопасности для школьников, рейды, рассказывает людям о том, что газ безопасен, если им пользоваться правильно», – сказал Густов.
Он добавил, что совместная работа с МЧС имеет в этом вопросе огромное значение. Важно, чтобы каждый пользующийся газом человек был в безопасности. 

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#газификация
#газоснабжение
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