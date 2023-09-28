В России не хватает врачей и медицинского персонала

Фото: iStock/NanoStockk
«Врачей первичного звена и узкопрофильных специалистов при этом остро не хватает. Особенно сильно это ощущается в российских регионах, прежде всего в сельской местности и небольших городских поселениях, где люди вынуждены записываться на прием к узким специалистам за несколько недель, а то и месяцев», — приводят слова аналитиков «Аргументы недели».
Читайте также:
В России заявили о дефиците 30% врачей
Российские компании сообщили о кадровом дефиците
Более 40% россиян обманывали при приёме на работу