В России не планируется менять схему поступления в 10-й класс и колледжи

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Никаких действий, которые направлены на изменение модели поступления в 10-й класс и колледжи, пока не предпринимается. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Рособрнадзора.
Ранее руководитель ведомства Анзор Музаев сообщил, что модель перехода из 9-го в 10-й класс в школах не соответствует современным образовательным требованиям. Он отметил, что её изменят в ближайшее время.
После чего в Рособрнадзоре пояснили, что это мнение было частным.
Напомним, вице-премьер Татьяна Голикова на пленарном заседании в Госдуме заявила, что в российских школах в данный момент не хватает около 11 тысяч учителей. Она сказала, что властям о проблеме известно. Правительство принимает меры для того, чтобы покрыть дефицит, в том числе с помощью проекта «Земский учитель».
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После чего в Рособрнадзоре пояснили, что это мнение было частным.
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Екатерина Коршунова