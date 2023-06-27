В России не удалось снизить потребление табака и алкоголя

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Счетная палата информирует о провале плана по снижению потребления табака и алкоголя в стране
Счетная палата сообщила, что в 2022 году в России не получилось уменьшить продажи сигарет и алкоголя, сообщает РБК.
По плану показатель продажи сигарет не должен был превышать 1,25 тысяч штук на душу населения в год, но на деле он оказался равен 1,41 тысяч. План по алкоголю составлял 6,22 литра этанола, но реальный показатель достиг 6,45 литра.
Также по итогам 2022 года в России выросли продажи крепкого алкоголя – водки, коньяка и ликеро-водочной продукции крепче 25 градусов.
Счетная палата считает, что программу провалилась из-за слабого информирования граждан о вреде курения, а также из-за отказа ввести запрет на продажу спиртного в выходные.
Ранее сообщалось, что в России хотят запретить продавать алкоголь в жилых домах. В России могут запретить продажу алкогольной продукции в кафе, магазинах и ресторанах, расположенных в многоквартирных домах. Отмечается, что реализация алкогольных напитков в таких домах может быть разрешена по решению собственников. Депутаты «Единой России» планируют внести такой законопроект в ГД РФ, пишут «Известия».
По плану показатель продажи сигарет не должен был превышать 1,25 тысяч штук на душу населения в год, но на деле он оказался равен 1,41 тысяч. План по алкоголю составлял 6,22 литра этанола, но реальный показатель достиг 6,45 литра.
Счетная палата считает, что программу провалилась из-за слабого информирования граждан о вреде курения, а также из-за отказа ввести запрет на продажу спиртного в выходные.
Ранее сообщалось, что в России хотят запретить продавать алкоголь в жилых домах. В России могут запретить продажу алкогольной продукции в кафе, магазинах и ресторанах, расположенных в многоквартирных домах. Отмечается, что реализация алкогольных напитков в таких домах может быть разрешена по решению собственников. Депутаты «Единой России» планируют внести такой законопроект в ГД РФ, пишут «Известия».
Мария Фирсова