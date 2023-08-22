В России некоторые БПЛА выведут из-под запрета на использование

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Несколько видов БПЛА могут включить в экспериментально-правовой режим, в связи с чем они будут выведены из-под запрета на полёты в регионах РФ. Об этом пишет ТАСС.
«Однако этот вопрос находится в ведении наших коллег из Минтранса и Минэкономразвития и решение здесь за ними», — цитирует агентство слова замминистра промышленности и торговли Василия Шпака.
В перечень таких беспилотников войдет БПЛА для мониторинга линейных объектов, добавил Шпак.
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