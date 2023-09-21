«Автодом»: в России невозможно купить новую иномарку дешевле 1 млн рублей

Указ о частичной мобилизации в России

Мобилизация 21 сентября 2022 года

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Когда мобилизованных вернут домой

Вторая волна мобилизации 2023

Президент России Владимир Путин 21 сентября 2022 года объявил частичную мобилизацию в стране. Глава государства подписал указ, согласно которому, граждане РФ должны быть призваны на военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации. Документ устанавливает денежное содержание военнослужащих и основания, по которым они могут прекратить службу. Согласно указу президента, частичная мобилизация действует до тех пор, пока ее действие не будет отменено.О проведении частичной мобилизации в стране, граждане России узнали из обращения президента Владимира Путина. Он сообщил, что в рамках мероприятия, для участия в военных действиях будет призван один процент от всего мобилизационного резерва страны, что составляет 300 тысяч человек. Вскоре после объявления мобилизации, потенциально подпадающим под призыв стали поступать повестки с предписанием явиться в военный комиссариат.В первую очередь призыву подлежали те, кто имел опыт прохождения военной службы и те, в чьих военно-учетных специальностях нуждалась российская армия.Перед тем, как набранных в рамках мобилизационных мероприятий бойцов отправить в зону проведения СВО, с ними проводили инструктажи и боевую подготовку. Тем, кто ранее проходил службу в ВС РФ вновь напомнили о технических характеристиках оружия, о правилах оказания первой медицинской помощи и о том, как использовать современное вооружение.Кроме тех, кому пришли повестки, в военкоматы стали прибывать добровольцы, которые решили отправиться на защиту Родины, не дожидаясь призыва.По телевидению транслировались трогательные кадры отбытия бойцов с военных полигонов в зону проведения боевых действий. Их провожали жены, матери, сестры и местные жители, которые пожелали бойцам выполнить свой воинский долг и вернуться домой. Уже в ноябре 2022 года призванные в рамках частичной мобилизации бойцы показали достойный уровень подготовки и были награждены за подвиги и успешное выполнение боевых задач.21 сентября 2023 года прошел ровно год с момента объявления частичной мобилизации на территории России. В различных телеграм-каналах обсуждается вероятность ротации военнослужащих. О том, подлежат ли призванные в рамках частичной мобилизации ротации, рассказал председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. В беседе с URA.ru.По его словам, ротация военнослужащих проходит, но проводятся такие мероприятия на уровне подразделений и частей, в которых служат призванные на военную службу. Он также подчеркнул, что «ротация является тактическим термином, который означает, что мероприятия проходят на тактическом уровне». Картаполов пояснил, что, пока одна рота выполняет боевые задачи, другая в это время отдыхает. Он также отметил, что призванные по мобилизации имеют право на отпуск два раза в год, в отличие от проходящих службу по контракту.Информация о проведении в России второй волны мобилизации обсуждается в украинских телеграм-каналах, которые распространяют различные фейки о дополнительном призыве. Российские официальные лица заявляют, что необходимости в проведении новой мобилизации в стране в настоящий момент нет. Прежде президент России Владимир Путин сообщил, что сейчас ежедневно в военкоматы приходят одна-полторы тысячи человек, и за последние полгода добровольно в зону СВО по контракту отправились 270 тысяч человек. Он также отметил мужество российских мужчин, которые отправляются защищать Родину добровольно, понимая, что их может ожидать тяжелое ранение или гибель.

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