«Автодом»: в России невозможно купить новую иномарку дешевле 1 млн рублей

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В свою очередь ГК «АвтоСпецЦентр» сообщила «Газете.Ru», что остановить рост цен на авто и вернуть прежнюю стоимость позволит только локализация производства. В настоящее время российские производители зависят от импорта запчастей из других стран, который в настоящее время происходит с большими трудностями и перебоями. Также необходима стабилизация экономической ситуации в стране и укрепление рубля.
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