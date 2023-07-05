В России ночью проводили учения и отключали интернет

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Российские власти прошлой ночью, с 4 на 5 июля, проводили очередные учения по проверке устойчивости Рунета.
В ночь, с 4 на 5 июля, на территории РФ проводились учения по обеспечению безопасного и устойчивого функционирования интернета, сообщает РБК, ссылаясь на свои источники.
По словам одного из собеседников РБК, во время учений «выключали международный интернет».
Факт проведения учений также подтвердил представитель Роскомнадзора, но деталей не уточнил. Он не стал отвечать на вопрос, какие задачи преследовались во время отключения международного сегмента интернета.
Представитель Роскомнадзора только ответил, что «учения прошли успешно», и напомнил, что согласно закону «О суверенном Рунете» учения должны проводиться не реже одного раза в год.
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По словам одного из собеседников РБК, во время учений «выключали международный интернет».
Представитель Роскомнадзора только ответил, что «учения прошли успешно», и напомнил, что согласно закону «О суверенном Рунете» учения должны проводиться не реже одного раза в год.
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Мария Фирсова