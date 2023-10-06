В России новые квартиры рекордно уменьшились

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За последние 5 лет средняя площадь квартир в новых домах в крупных городах РФ рекордно сократилась: на 7-18%.
«Известия» пишут, что это случилось из-за роста цен на недвижимость.
В Москве показатель снизился на 23,4%, а за последний год метраж уменьшился на 6-7 кв. метров. В Санкт-Петербурге за 2022 год средняя площадь жилья сократилась на 10%, а в Ленинградской области — на 15%.
Тренд сформировался на фоне падения реальных доходов россиян и подорожания недвижимости. Покупатели пытаются снизить бюджет покупки, а застройщики строят жильё меньше по размеру, размещая больше квартир на этаже.
Площадь квартир сокращается за счет того, что строители переходят к более эргономичным планировкам евроформата —нет нефункциональных коридоров и комнат неправильной формы. Также уменьшают метраж за счет объединения жилой комнаты с кухней.
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В Москве показатель снизился на 23,4%, а за последний год метраж уменьшился на 6-7 кв. метров. В Санкт-Петербурге за 2022 год средняя площадь жилья сократилась на 10%, а в Ленинградской области — на 15%.
Площадь квартир сокращается за счет того, что строители переходят к более эргономичным планировкам евроформата —нет нефункциональных коридоров и комнат неправильной формы. Также уменьшают метраж за счет объединения жилой комнаты с кухней.
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Мария Фирсова