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В России новые квартиры рекордно уменьшились

06 октября 2023, 11:35
Фото: istockphoto/Davizro

Фото: istockphoto/Davizro

За последние 5 лет средняя площадь квартир в новых домах в крупных городах РФ рекордно сократилась: на 7-18%.
«Известия» пишут, что это случилось из-за роста цен на недвижимость.

В Москве показатель снизился на 23,4%, а за последний год метраж уменьшился на 6-7 кв. метров. В Санкт-Петербурге за 2022 год средняя площадь жилья сократилась на 10%, а в Ленинградской области — на 15%.


Тренд сформировался на фоне падения реальных доходов россиян и подорожания недвижимости. Покупатели пытаются снизить бюджет покупки, а застройщики строят жильё меньше по размеру, размещая больше квартир на этаже.

Площадь квартир сокращается за счет того, что строители переходят к более эргономичным планировкам евроформата —нет нефункциональных коридоров и комнат неправильной формы. Также уменьшают метраж за счет объединения жилой комнаты с кухней.

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#квартира
#жильё
#строительство
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Минтранс опроверг информацию о кратном росте цен на такси
Минтранс: в большинстве регионов цены на такси не изменились
06 октября 2023, 11:26

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Минтранс опроверг информацию о кратном росте цен на такси в России. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.
В ведомстве отметили, что в большинстве регионов РФ цены остались прежними. Сообщается, что в некоторых субъектах наблюдался рост от одного до ​пяти процентов. 

Напомним, ранее председатель общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова рассказала, что стоимость поездки на такси в России впервые за последние десять лет приблизилась к 33 рублям за 1 км. По словам эксперта, цены на тарифы выросли из-за роста цен на бензин, автозапчасти, автомобили и ОСАГО. Также на ценообразование повлияла инфляция.

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#такси
#цены
#правила
#рост
#рф
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В Госдуме рассмотрят законопроект о запрете на приближение
06 октября 2023, 11:04

Фото: iStock/seb_ra

Депутаты от «Новых людей» Владислав Даванков, Сардана Авксентьева и Ксения Горячева подготовили проект закона о запрете на приближение.
Законопроект внесён в нижнюю палату российского парламента, пишет МК.
 
Депутаты внесли предложение добавить в Гражданский кодекс РФ новую статью 14.1 («Запрет приближаться и (или) запрет других контактов нарушителя с гражданином»).
 
В данный момент суд может запретить преследователю совершать звонки, отправлять письма в электронном или бумажном формате, но ограничить приближаться или разговаривать вживую не может. Пока уголовной ответственности за преследование кого-либо нет.
 
Депутаты Госдумы планируют исправить это с целью защиты граждан. Многих трагедий можно было бы избежать, если бы предложенный закон приняли, считает Сардана Авксентьева.

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#госдума
#новости
#депутаты
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Жена Николая Дроздова прокомментировала информацию о раке у телеведущего
Супруга Николая Дроздова Татьяна опровергла информацию о раке у телеведущего
06 октября 2023, 10:38

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Супруга известного телеведущего Николая Дроздова Татьяна сообщила, что ее супруг здоров и в данный момент находится дома. Об этом сообщает NEWS.ru.
Татьяна Дроздова также опровергла информацию о госпитализации Дроздова со злокачественной опухолью. Она добавила, что семья собирается на отдых.

Ранее сообщалось, что у знаменитого российского телеведущего передачи «В мире животных» Николая Дроздова обнаружили рак. Во время обследования у Дроздова выявили злокачественную опухоль. Последнее время у 86-летнего телеведущего были жалобы на постоянные боли.

Напомним, в июле Николай Дроздов был госпитализирован в одну из столичных больниц. В организме телеведущего начались воспалительные процессы внутренних органов, которые повлекли за собой застойные процессы.

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Друг Николая Дроздова опроверг новость о раке у телеведущего

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#семья
#жалобы
#отдых
#опухоль
#рак
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Друг Николая Дроздова опроверг новость о раке у телеведущего
06 октября 2023, 10:32

Фото: iStock/humonia

Друг Николая Дроздова опровергает новость об обнаружении рака у Дроздова.
РИА Новости пишет, что по словам друга семьи телеведущего Дунаева, Николай Дроздов хорошо себя чувствует, и у него нет рака.
 
Телеведущий находится дома.

Ранее сообщалось, что у знаменитого российского телеведущего передачи «В мире животных» Николая Дроздова обнаружили рак. Он находится в больнице в тяжёлом состоянии. Об этом сообщал телеграм-канал SHOT.

Сообщалось, что во время обследования у Дроздова выявили злокачественную опухоль. По информации SHOT, последнее время у 86-летнего телеведущего были жалобы на постоянные боли. Согласно результатам диагностики и биопсии, у Дроздова есть злокачественная опухоль предстательной железы. Отмечается, что врачи планируют назначить телеведущему курс химиотерапии, однако ситуация осложнена гипертонической болезнью сердца.

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#рак
#онкология
#новости
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Три муниципальных земельных участка в Солнечногорске сдаются в аренду
06 октября 2023, 09:15

Фото: пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области

В деревнях Загорье, Общественник и Ожогино городского округа Солнечногорск будут сдаваться в аренду муниципальные участки под строительство жилых домов. Об этом сообщило Министерство имущественных отношений Московской области.
Кроме этого, с арендодателями будут заключены договоры на общую сумму 22 млн рублей в год, включая ставку арендной платы.


Стоит отметить, что в Подмосковье как физические, так  и юридические лица могут взять в  аренду земельный участок. На официальном сайте администрации можно узнать об актуальных торгах и участках в разделе «Предоставление земельных участков в аренду или в собственность на торгах».


Также при подачи заявления на торги нужно указать номер извещения о торгах, приложить копию паспорта и доверенность, в случае если заявитель действует от имени другого лица. Данная услуга предоставляется бесплатно.

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#подмосковье
#торги
#участок
#собственность
#аренда
#солнечногорск
#московская область
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Любители публичного секса оккупировали парк в крупном американском городе
06 октября 2023, 08:44

Фото: iStock/Chalabala

Полиция штата Джорджия охотиться на любителей публичного секса, захвативших один из парков Атланты.
New York Post пишет, что парк «Сайкс», который находится у границы города Атланты, стал местом притяжения для десятков пар. Встретить там людей, занимающихся сексом, можно в любое время дня и ночи. Местные жители говорят, что такие пары затерроризировали их. В полицию поступает сотни жалоб.
 
«Эта проблема держит жителей в постоянном страхе. Родители не могут гулять с детьми. Дети не могут гулять с собаками и играть в парке. Горожане не могут провести спокойный день на лоне природы», —говорит начальник полиции района Шон Бьюкенен.
Местные жители уже собираются самостоятельно наводить порядок. По словам Бьюкенена, парк «Сайкс» оказался на одном из «гнусных сайтов» знакомств для секса в качестве удобного места для свиданий. Полицейские установили в парке камеры наблюдения и отслеживают соцсети и сайты, где пары договариваются о сексе в парке. Уже за непристойное поведение арестованы 24 человека. Но это не оказало большого эффекта.
 
Защитники «свободной любви» считают, что власти Атланты занимаются преследованием людей за их образ жизни. Бьюкенен отвечает, что нарушители попадают под арест не за любовь к сексу на природе, а за непристойное поведение.

Ранее сообщалось, что 77-летний петербургский пенсионер намерен судиться с магазином интимных товаров из-за бракованной секс-игрушки.

Сообщается, что пожилой мужчина приобрел в секс-шопе девайс, у которого на второй день использования порвалась резинка. По словам пенсионера, на изделии присутствуют «трещины старения», что говорит о браке устройства.

После покупки мужчина вернулся в магазин и потребовал сделать возврат, однако ему отказали. Пенсионер обратился в суд и потребовал, чтобы ему вернули потраченные на покупку деньги, выплатили неустойку в размере 486.70 рублей, а также компенсировали моральный и физический вред.

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#секс
#парк
#полиция
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Опубликованы пугающие предсказания Ванги на 2024 год
«Стандарт»: Ванга предсказала объединение России, Индии и Китая в 2024 году
06 октября 2023, 07:05

Фото: istock / Zerbor

Известная болгарская прорицательница Ванга в своих предсказаниях называла 2024 год сложным. В Болгарии обнародовали ранее неизвестные пророчества, одно из которых гласит что планету может захватить «могучий трехглавый дракон» в лице России, Индии и Китая. Информацию сообщает болгарская газета «Стандарт».
По словам провидицы, в следующем году в истории человечества произойдет самое важное событие. Кроме того, в 2024 ожидаются стихийные бедствия, которые могут привести к огромному количеству жертв. 

Помимо этого, в предсказании на следующий год обозначены какие-то «красные деньги» с цифрами 100 и 5, но раскрыть смысл этих слов пока не удалось.

Ванга ранее предсказывала смерть Иосифу Сталину, террористическую атаку на башни-близнецы в США, затопление подлодки «Курск». И даже пандемию ковида. 

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#сша
#деньги
#смерть
#стандарт
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Ученикам ограничат доступ к смартфонам на уроках
Депутат Смолин предложил ограничить доступ к смартфонам на уроках
06 октября 2023, 05:47

Фото: istock / Smederevac

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию Олег Смолин считает, что смартфоны должны разрешаться для использования на уроках только в учебных целях, и в остальных случаях их использование следует ограничивать. Об этом он заявил в интервью «Ленте.ру».
Смолин подчеркнул, что необходимо различать ситуации, когда смартфоны используются в учебных целях, и моменты, когда их использование излишне. В данном контексте он привел пример Франции, где принят закон о запрете использования смартфонов в школах. Однако, по мнению депутата, в России ситуация немного иная, так как существуют случаи, когда смартфоны могут быть полезными.

Смолин также отметил, что некоторые школы уже проводят эксперименты, позволяя учащимся оставлять смартфоны в специальных местах перед уроками, если они не нужны для учебных задач. По его мнению, для реализации такой инициативы не требуется отдельного закона, а можно обойтись подзаконным актом.

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#школы
#закон
#рф
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Эксперт Храпунова рассказала о мошенничестве в сфере ремонта стиральных машин
Эксперт Храпунова: Мошенничество распространено в сфере ремонта стиральных машин
06 октября 2023, 05:32

Фото: iStock/Choreograph

Эксперт проекта «Мошеловка» Алла Храпунова заявила, что самый распространенный вид мошенничества в бытовой сфере — это мошенничество в сфере ремонта стиральных машин. Об этом пишет радио Sputnik.
По словам специалиста, у россиян чаще всего выманивают деньги во время починки бытовой техники.

«Это сейчас самое распространенное мошенничество», — цитирует издание слова собеседницы.

Храпунова пояснила, что после того, как стоимость работ уже была обговорена, мастер уезжает вместе с какой-то деталью, а позже сообщает, что стоимость ремонта резко выросла. В итоге человек вынужден оплатить требуемую сумму, или же мастер отказывается вернуть деталь. 

«Самый простой способ обезопасить себя — это искать мастеров по отзывам знакомых», — резюмировала эксперт.

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