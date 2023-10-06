В России новые квартиры рекордно уменьшились

В деревнях Загорье, Общественник и Ожогино городского округа Солнечногорск будут сдаваться в аренду муниципальные участки под строительство жилых домов. Об этом сообщило Министерство имущественных отношений Московской области.

Кроме этого, с арендодателями будут заключены договоры на общую сумму 22 млн рублей в год, включая ставку арендной платы.





Стоит отметить, что в Подмосковье как физические, так и юридические лица могут взять в аренду земельный участок. На официальном сайте администрации можно узнать об актуальных торгах и участках в разделе «Предоставление земельных участков в аренду или в собственность на торгах».



