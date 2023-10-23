В России определят единое время запрета на шум дома

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В Государственной Думе России в скором времени будут рассматривать обновленный и усовершенствованный законопроект, касающийся единого времени запрета на шум в жилищах, сообщают «Известия».
Законопроект также предлагает дать жильцам возможность выбрать ответственное лицо, которое сможет составлять акты о нарушениях закона и передавать их в правоохранительные органы. Кроме того, предусматриваются штрафы для нарушителей в размере до 500 тысяч рублей.
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