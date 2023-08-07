В России освободят поручителей погибших участников СВО от обязательств по кредитам

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Однако, на поручительство по займам данная мера не распространяется. В связи с этим, инициаторы законопроекта, внесли на рассмотрение в Госдуму поправки, согласно которым, поручители тяжело раненых или погибших участников СВО, будут освобождены от обязательств по кредитам.
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