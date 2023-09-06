В России открылась первая станция метро в аэропорту

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Внуково стал первым в России аэропортом с собственной станцией метро, которая открылась 6 сентября в составе Солнцевской линии. Об этом сообщается на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
Станции «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково», продлившие Солнцевскую линию московского метро до одноимённого аэропорта, открылись сегодня, 6 сентября. На церемонии присутствовал мэр Москвы Сергей Собянин.
Благодаря этому, путь из центра Москвы до аэропорта Внуково сократился до 40 минут. А для того, чтобы дойти из метро до здания аэропорта, не нужно выходить на улицу, поскольку путь пролегает по подземному переходу, что будет удобно для пассажиров с чемоданами.
Помимо станций метро, Солнцевская линия пополнилась новым метромостом. Часть перегона между станциями «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково» проходит на поверхности, по новому мосту через реку Ликова. Это двенадцатый перегон в московском метро, проходящий над рекой. Его длина составила 460 метров, что сделало новый метромост вторым по протяжённости после Лужнецкого (станция метро «Воробьёвы горы»).
Станция «Аэропорт Внуково» получила дизайн, посвящённый гражданским самолётам конструкторского бюро Туполева. На путевых стенах изображены различные модели самолётов, созданных в бюро.
Читайте также:
Названа дата открытия высокоскоростной магистрали Петербург - Москва
Жители Подмосковья ежемесячно совершают около 4 млн поездок на МЦД по льготным картам
Названа дата открытия станции метро в аэропорту Внуково
Благодаря этому, путь из центра Москвы до аэропорта Внуково сократился до 40 минут. А для того, чтобы дойти из метро до здания аэропорта, не нужно выходить на улицу, поскольку путь пролегает по подземному переходу, что будет удобно для пассажиров с чемоданами.
Станция «Аэропорт Внуково» получила дизайн, посвящённый гражданским самолётам конструкторского бюро Туполева. На путевых стенах изображены различные модели самолётов, созданных в бюро.
Читайте также:
Названа дата открытия высокоскоростной магистрали Петербург - Москва
Жители Подмосковья ежемесячно совершают около 4 млн поездок на МЦД по льготным картам
Названа дата открытия станции метро в аэропорту Внуково
Анастасия Чинкова