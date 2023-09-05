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В России открыли центр «Белый интернет», занимающийся безопасностью в цифровом поле

ТАСС: в России начал работу центр «Белый интернет»
05 сентября 2023, 20:46
Фото: iStock/PUGUN SJ

Фото: iStock/PUGUN SJ

В России начал работать новый Центр по защите прав граждан и бизнеса в сфере цифровых технологий «Белый интернет». Об этом ТАСС сообщила директор организации, глава Центра цифровой экономики и финансовых инноваций МГИМО Элина Сидоренко.
Главными задачами Центра будут формирование у пользователей правильных привычек во время активности в интернет-пространстве и разработка мер для пресечения интернет-опасности органами власти.

Сидоренко заявила, что работа Центра направлена на создание целостной стратегии цифровой безопасности. И речь не идёт про какую-то определённую прослойку населения, использующую интернет. В рамках программы будут основательно решаться проблемы всего интернет-пространства и формирование правильных привычек нахождения в виртуальной среде у каждого пользователя. Когда первая ступень будет пройдена, начнётся работа органов власти по обеспечению безопасности в интернете.


Директор Центра «Белый интернет» пояснила, что поводом для создания такой организации послужила негативная статистика, согласно которой четверть несовершеннолетних пользователей интернета сталкивалась с кибербуллингом. Кроме того, тревожная ситуация складывается и с сохранением защищённости взрослых граждан и бизнеса.

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#россия
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Воробьёв объявил о присвоении Подольску звания «Город трудовой доблести»
05 сентября 2023, 21:28

Фото: Telegram-канал Андрея Воробьёва

Подольск удостоен почётного звания «Город трудовой доблести». Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он напомнил, что президент Владимир Путин поддержал соответствующее предложение первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака и ветеранов Подольска.
«В годы Великой Отечественной войны в Подольске на оборонную промышленность страны работали заводы, здесь находились госпитали Красной армии, где лечили раненых бойцов. А о подвиге Подольских курсантов, которые насмерть стояли и защищали рубежи на юго-западных подступах к Москве, помнит вся страна. Знаю, что жители долго ждали такого статуса для своего родного города. Спасибо Владимиру Владимировичу», – написал Воробьёв в своём Telegram-канале. 
Решение о присвоении городу почётного звания было принято по итогам заседания федерального оргкомитета «Победа».
 
«Город трудовой доблести» – почётное звание, установленное Федеральным законом от 1 марта 2020 года. Оно присваивается российским городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, «обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность».
 
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#город трудовой доблести
#подольск
#президент
#владимир путин
#подмосковье
#московская область
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Ежедневно Украину пытаются незаконно покинуть до 30 человек
05 сентября 2023, 20:30

Фото: istockphoto/Bychykhin_Olexandr

Украинские пограничники ежедневно задерживают от 20 до 30 человек, пытающихся незаконно покинуть страну. Как правило, это мужчины призывного возраста.
Об этом сообщил представитель украинской государственной пограничной службы Андрей Демченко. Он уточнил, что в основном пограничные наряды задерживают мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Для этой категории граждан ограничен выезд за пределы страны, кроме специальных условий, оговоренных правилами пересечения государственной границы, приводит слова Демченко агентство УНН.

Чиновник погранслужбы отметил, что наиболее часто нарушители задерживаются на границах с Молдавией и Румынией. По его словам, всего с февраля 2022 года пограничниками задержано около 14,6 тысячи человек, пытавшихся незаконно перейти границу. Кроме того, предпринимаются попытки покинуть страну в пунктах пропуска по поддельным документам. За указанный период зафиксировано около 6,2 тысячи подобных случаев.

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#пропуска
#украина
#граница
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Открытие в Реутове перехода через железную дорогу обеспечило безопасность 25 тыс человек
05 сентября 2023, 20:00

Фото: Минтранс МО

В Реутове открыли надземный пешеходный переход через железную дорогу, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса. Сооружение соединило улицы Никольскую и Октября.
«Протяжённость перехода составляет 142 м, общая высота конструкции — 12,7 м. Теперь путь стал безопаснее и комфортнее для более чем 25 тыс человек», – отметили в ведомстве.
Там добавили, что в этом году разноуровневые пешеходные переходы откроют также в Люберцах, Серпухове, Раменском и Ленинском городском округе.

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#безопасность
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МК: Экстрасенс Панина предсказала, когда закончится СВО
05 сентября 2023, 19:52

Фото: iStock/HappyNati

Экстрасенс Аделина Панина предсказала исход специальной военной операции, в интервью «Московскому комсомольцу».
«Россия одержит полную победу: в этом можно не сомневаться. Наша страна – победитель в этом конфликте. Но в этом году боевые действия будут продолжаться. 2024-й год расставит все точки над i. После 25-го года ситуация сойдет на нет», - прокомментировала ситуацию Панина.

По словам экстрасенса, в ближайшее время основной пласт противостояния перейдет на воду. У России возникнут некоторые трудности, однако, наша страна грамотно с ними справится, и исход этой ситуации приведет РФ «во главу всего мира».

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#россия
#сво
#победа
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Четыре зубра сбежали из вольера в Ленинградской области (видео)
05 сентября 2023, 19:29

Фото: istockphoto/AGD Beukhof

По лесам Ленинградской области бегают зубры. Как сообщают сотрудники дирекции особо охраняемой природной территории (ООПТ) региона, они сбежали из вольера в одном из охотничьих хозяйств.
Специалисты Росприроднадзора и охотоведы предполагают, что в настоящее время звери могут находиться на территории государственного заказника «Раковые озера», на побережье Вуоксы, около Зеленого Мыса и в районе населенных пунктов Выборгского района Шлюз Гремучий и Зверево.

Специалисты сообщают, что зубры не представляют опасности для человека, но все же просят при встрече на всякий случай не приближаться к животным. Также сотрудники дирекции ООПТ просят уведомить инспекторов Росприроднадзора, егерей или полицейских в случае, если удастся где-то увидеть зубра.





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#животные
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Под Можайском стартовал ремонт подъездной дороги к нескольким населённым пунктам
05 сентября 2023, 18:50

Фото: Минтранс МО

В Можайском городском округе приступили к ремонту дороги от ул. Советской в селе Поречье до поворота на деревню Бурмакино. Работы проводят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
Участок ремонта представляет собой подъездную дорогу к нескольким небольшим населённым пунктам – Поречье, Новопоречье, Никитино, Тимошино и Бурмакино. Его протяжённость составит 6 км. После ремонта станет комфортнее не только проезд к деревням и сёлам, но и к местам социального притяжения – больнице, школе, почте и усадьбе.
 
Ранее в округе новое покрытие уложили на трёх региональных и 12 муниципальных дорогах. До конца ремонтного сезона планируют отремонтировать ещё девять региональных дорог.

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#минтранс мо
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#можайск
#дороги
#подмосковье
#московская область
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Немоляева ответила на призыв украинского актера Талашко отменить 9 Мая
Светлана Немоляева назвала безумным предложение Талашко отменить 9 Мая
05 сентября 2023, 18:46

Фото:РИА Новости/Владимир Федоренко

Народная артистка России Светлана Немоляева негативно отреагировала на предложение своего украинского коллеги Владимира Талашко отменить празднование 9 Мая. Своим мнением она поделилась в беседе изданием «aif.ru».
Прежде, украинский актер, наиболее известный по фильму «В бой идут одни старики», Владимир Талашко предложил отменить праздник 9 Мая, назвав его днем скорби.  

Артистка заявила, что застала времена ВОВ, когда была совсем маленькой. Она отметила, что помнит тот день, когда страна была освобождена. Немоляева подчеркнула, что отменить празднование Дня победы — значит забыть подвиги предков и предать их заслуги.  

Она также заявила, что за свои ужасные слова и действия люди будут платить. 

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#актриса
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Двоих россиян задержали финские пограничники за попытку незаконно пересечь границу
05 сентября 2023, 18:33

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Финская пограничная служба отчиталась о задержании двух граждан России при попытке незаконно проникнуть в страну. Один из них пытался въехать по поддельным документам, а второй просто хотел скрытно пересечь границу.
Сообщение об этом появилось на сайте погранслужбы. Первый мужчина был задержан на пограничном пункте Ваалимаа. Он предъявил при досмотре фальшивый болгарский паспорт. Пограничник обнаружил в документе признаки подделки, поэтому его отправили на экспертизу, а мужчину задержали. Исследование подтвердило, что паспорт был поддельным. Кроме того, у нарушителя при себе обнаружили три газовых баллончика и радар-детектор. На мужчину наложили запрет на въезд в Шенгенскую зону сроком на пять лет.

На следующий день в районе Йутсено был задержан еще один россиянин, который пытался незаконно пересечь границу. Его заметил местный житель и сообщил о нарушителе пограничникам. Мужчина подал заявление о предоставлении убежища в Финляндии и был передан иммиграционной службе.

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#граница
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Депутат Лантратова: «Занятия краеведением — важнейшая часть патриотического воспитания»
05 сентября 2023, 18:20

Фото: istockphoto.com/seb_ra

Депутат Госдумы Яна Лантратова заявила, что предмет краеведения важен для патриотического воспитания школьников.
При этом, она отметила, во многих регионах преподают историю, географию и литературу родного края. Однако в стране нет должного подхода к этому предмета, а также единого стандарта преподавания таких предметов. Его надо выработать.

Кроме этого, парламентарий отметила важность экскурсий по региону, посещение культурных и исторических мест.

«Сейчас многие школьники в соседних городах даже не были, не знают их. Невозможно любить регион, который не знаешь. Занятия краеведением — важнейшая часть патриотического воспитания в школе. Любовь к большой стране начинается именно с любви к малой Родине», — прокомментировала в беседе с RT Лантратова.

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