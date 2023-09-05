В России открыли центр «Белый интернет», занимающийся безопасностью в цифровом поле

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В России начал работать новый Центр по защите прав граждан и бизнеса в сфере цифровых технологий «Белый интернет». Об этом ТАСС сообщила директор организации, глава Центра цифровой экономики и финансовых инноваций МГИМО Элина Сидоренко.
Главными задачами Центра будут формирование у пользователей правильных привычек во время активности в интернет-пространстве и разработка мер для пресечения интернет-опасности органами власти.
Сидоренко заявила, что работа Центра направлена на создание целостной стратегии цифровой безопасности. И речь не идёт про какую-то определённую прослойку населения, использующую интернет. В рамках программы будут основательно решаться проблемы всего интернет-пространства и формирование правильных привычек нахождения в виртуальной среде у каждого пользователя. Когда первая ступень будет пройдена, начнётся работа органов власти по обеспечению безопасности в интернете.
Директор Центра «Белый интернет» пояснила, что поводом для создания такой организации послужила негативная статистика, согласно которой четверть несовершеннолетних пользователей интернета сталкивалась с кибербуллингом. Кроме того, тревожная ситуация складывается и с сохранением защищённости взрослых граждан и бизнеса.
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Сидоренко заявила, что работа Центра направлена на создание целостной стратегии цифровой безопасности. И речь не идёт про какую-то определённую прослойку населения, использующую интернет. В рамках программы будут основательно решаться проблемы всего интернет-пространства и формирование правильных привычек нахождения в виртуальной среде у каждого пользователя. Когда первая ступень будет пройдена, начнётся работа органов власти по обеспечению безопасности в интернете.
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Анастасия Чинкова