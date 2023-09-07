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В России открылись первые участки в ходе трехдневных выборов

В России открылись первые избирательные участки в ходе трехдневных выборов
07 сентября 2023, 23:22
Фото: iStock/bizoo_n

Фото: iStock/bizoo_n

Первые избирательные участки в России начали работу в рамках трехдневных выборов. Это произошло в Чукотском автономном округе. Здесь жители голосуют за губернатора региона и новый состав органов местного самоуправления. Информация о процессе голосования доступна на официальном сайте избирательной комиссии региона.

В ближайшие выходные в 85 регионах России состоится более четырех тысяч голосований, при этом исключением будут Кабардино-Балкария, Марий Эл, Санкт-Петербург и Ямало-Ненецкий автономный округ. В этих выборах участвует более 81 тысячи кандидатов, борющихся за 34 тысячи разнообразных мандатов и должностей. В этот процесс вовлечено до 65 миллионов избирателей.

Избиратели будут непосредственно выбирать 21 губернатора, при этом еще пятерых глав субъектов определят депутаты законодательных собраний. Кроме того, проводятся выборы депутатов 20 региональных парламентов.

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В США оценили сумму заблокированных российских активов
Минфин США: заблокированные российские активы оцениваются в 280 млрд долларов
07 сентября 2023, 23:26

Фото: iStock/syahrir maulana

Согласно информации, предоставленной министерством финансов США, замороженные суверенные активы России, которые были подвергнуты блокировке со стороны Запада, предварительно оцениваются в сумму в 280 миллиардов долларов, передает РИА Новости. Ведомство также подтвердило завершение первичной проверки этих замороженных средств.
Эксперты из международной группы REPO (Russian Elites, Proxies and Oligarchs), занимающейся блокировкой российских активов, пришли к выводу, что основная часть этих финансов находится в странах Европейского Союза. Министерство финансов также подчеркнуло, что эти страны обязались сохранять замороженные суверенные активы России до тех пор, пока Россия не компенсирует ущерб, нанесенный Украине.

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В Кашире открыли новый игровой городок в космическом стиле
07 сентября 2023, 22:05

Фото: Telegram-канал Михаила Шувалова

В микрорайоне Ожерелье открыли новую детскую площадку. Об этом сообщил глава городского округа Кашира Михаил Шувалов.
«Это большая, яркая, наполненная разнообразием игровых элементов площадка. Новый игровой городок в стиле «Космос» построен для наших юных ожерельевцев во дворе домов по улицам Центральной, 2, 2а, 4, 6, 8 и Советской, 3, 5, 7. Он пришёл на смену маленькой и устаревшей площадке, которая была здесь ранее», – написал Шувалов в своём Telegram-канале. 
Глава муниципалитета добавил, что площадка построена в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды». 

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#михаил шувалов
#кашира
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#дети
#благоустройство
#московская область
#подмосковье
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Для автобусов из Люберец изменится место посадки у метро Лухмановская
07 сентября 2023, 21:57

Фото: Минтранс МО

Cхемы движения пяти автобусных маршрутов из Люберец в Москву изменятся c 8 сентября. Как сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья, это связано с закрытием на ремонт Проектируемого проезда № 45.
Теперь посадка и высадка пассажиров в районе метро Лухмановская будет осуществляться на остановке, расположенной на Московском скоростном диаметре.
 
Изменения коснутся маршрутов №14к, №1227к, №1232 и № 453. 


В министерстве попросили пассажиров заранее планировать поездки.

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#минтранс мо
#автобусы
#метро
#остановка
#подмосковье
#московская область
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На подмосковных дорогах установят около 70 знаков навигации
07 сентября 2023, 21:45

Фото: Минтранс МО

На подмосковных региональных дорогах начали устанавливать знаки навигации, в том числе к туристическим объектам и достопримечательностям. Всего их планируется обустроить более 70, сообщили в пресс-службе регионального Минтранса.
Сегодня смонтировано уже свыше 30 знаков маршрутного ориентирования. Работы по их установке завершатся до конца года. Простая и быстрая навигация должна помочь жителям и гостям Московской области ориентироваться на местности и легко добираться до нужных объектов.

Так, в Истре знаки установили на Волоколамском шоссе и на подъезде к пансионату «Снегири», в Луховицах – у поворота на деревню Власьево, в Дмитрове – вблизи деревни Щетнево, в Егорьевске – на развязке Егорьевского шоссе с трассой А-108 и на самом шоссе.
 
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#минтранс мо
#знаки
#туристический маршрут
#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье ликвидировали свыше 200 опасных проходов к железнодорожным путям
07 сентября 2023, 21:11

Фото: Минтранс МО

В Московской области с начала года ликвидировали более 200 стихийно образовавшихся проходов к железнодорожным путям. Такие данные привели в подмосковном Минтрансе. Цель такой работы – снижение смертности на железной дороге.
Так называемый «опасные тропы» устранили в 25 городских округах: Балашиха, Богородское, Воскресенск, Долгопрудный, Жуковский, Истра, Клин, Королёв, Люберцы, Мытищи, Наро-Фоминск, Орехово-Зуево, Павловский Посад, Пушкинский, Раменское, Реутов, Рузский, Сергиево–Посадский, Солнечногорск, Ступино, Химки, Чехов, Шатура, Щёлково и  Электросталь. 
 
Как отметили в министерстве, больше всего несанкционированных подходов к железнодорожным путям было в Люберцах – 27.
 
По статистике Минтранса, с начала года в Подмосковье зафиксировано 120 случаев гибели на железной дороге. Из них свыше 50 произошло на несанкционированных переходах.
 
В министерстве призвали использовать только санкционированные переходы через железнодорожные пути, а при переходе снимать наушники и не отвлекаться на телефон. Штраф за нарушение правил перехода путей составляет 1,5 тыс рублей.

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#минтранс мо
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#железная дорога
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#подмосковье
#московская область
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«Россия сегодня» призвала остановить провокации после задержания Геворкяна
07 сентября 2023, 21:08

Фото: iStock/irgit

«Россия сегодня» прокомментировала задержание обозревателя Sputnik Армения Ашота Геворкяна, сообщили в пресс-службе медиагруппы в интервью «РИА Новости».
Ранее Следственный комитет Армении подтвердил информацию о задержании блогера Микаэла Бадаляна и обозревателя Sputnik Армения Ашота Геворкяна. По информации СК, Бадаляна и Геворкяна задержали по делу о незаконном обороте огнестрельного оружия.

«Следим за задержанием обозревателя нашего Sputnik Армения Ашота Геворкяна. Задержание журналиста, особенно на фоне первого Армяно-российского медиафорума, требует самых веских обоснований. Рассчитываем на соблюдение всех процессуальных норм, объективность и беспристрастность следствия», - прокомментировали ситуацию в «Россия сегодня». 

В медиагруппе также призвали прекратить провокации между братскими народами России и Армении.

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#задержание
#армения
#ск
#блогер
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Депутат Госдумы Семигин высказался о классе детей мигрантов в школе Волгограда
07 сентября 2023, 20:48

Фото: iStock/Smederevac

6 сентября из уникального класса, состоящего исключительно из детей мигрантов, ушел единственный говорящий по-русски человек - преподаватель, об этой ситуации высказался депутат Государственной думы председатель думского комитета по делам национальностей Геннадий Семигин, в интервью V1.RU.
Необычный класс образовался в 2022 году в филиале школы № 33 поселка Аэропорт в Дзержинском районе Волгоградской области. В августе 2022 года в школе случился небывалый наплыв первоклассников, 14 из них - дети мигрантов из Азербайджана и Таджикистана. Поскольку уровень знания у всех них был крайне низким - детей решили определить в один «Ж» класс. 

«Необходимо совершенствовать всё законодательство и нормативно-правовую базу в сфере миграции. Кроме того, еще вчера надо было создавать закон о социально-культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в Российской Федерации», - прокомментировал ситуацию Семигин.

По его словам, создание такого класса выглядит вполне себе логичным в том случае, если знание языка этих детей находится на одном уровне. Обучение языку страны, в которой они проживают - первоочередное дело. 

К тому же, депутат отметил, что преподаватель также не должен становиться заложником ситуации, в которой одну часть детей пр иходится обучать языку, а других всем остальным предметам в рамках одного класса.

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#школы
#обучение
#депутат
#мигранты
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В Думу внесли законопроект о тринадцатой пенсии
Вице-спикер Чернышов внес в Госдуму проект о 13-й пенсии перед Днем рождения
07 сентября 2023, 19:54

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Вице-спикер Государственной думы от ЛДПР Борис Чернышов внес в Госдуму законопроект о выплате тринадцатой пенсии перед Днем рождения, сообщили в пресс-службе Чернышова в интервью «РИА Новости».
«Дополнительная пенсионная выплата устанавливается в том же размере, в котором гражданин, указанный в части 1 настоящей статьи, получает пенсию на дату предоставления ему дополнительной пенсионной выплаты», - объяснили в тексте законопроекта. 

В пояснительной записке уточняется, что не все пенсионеры в России могут себе позволить накрыть достойным праздничный стол, а тем более сделать самим себе хороший подарок ко Дню рождения. Эта выплата позволит пожилым людям реализовать свои планы в столь важный праздник.

При этом, выплату предлагают добавить ​всем категориям пенсионеров, в том числе работающим.

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#пенсионеры
#праздник
#выплаты
#подарок
#пенсия
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В Люберцах обновили сквер на Октябрьском проспекте
07 сентября 2023, 19:49

Фото: Минблаго МО

В Люберцах завершили благоустройство сквера на Октябрьском проспекте, сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области. Сквер расположен на въезде в город и является его своеобразной визитной карточкой.
Теперь в сквере – новая планировка, благодаря чему там стало больше места для кратковременного отдыха. В зоне у перекрёстка установили постамент с надписью «Люберцы», входную арку и скамьи на подвесах. В центре появились скамьи из архитектурного бетона. 
 
На территории проложили новые дорожки из плитки и асфальтобетона, установили информационные стенды. На территории заменили уличное освещение на более современное, уложили газон.

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#благоустройство
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