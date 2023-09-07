В России открылись первые участки в ходе трехдневных выборов

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Первые избирательные участки в России начали работу в рамках трехдневных выборов. Это произошло в Чукотском автономном округе. Здесь жители голосуют за губернатора региона и новый состав органов местного самоуправления. Информация о процессе голосования доступна на официальном сайте избирательной комиссии региона.
Избиратели будут непосредственно выбирать 21 губернатора, при этом еще пятерых глав субъектов определят депутаты законодательных собраний. Кроме того, проводятся выборы депутатов 20 региональных парламентов.
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