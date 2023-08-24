В России ожидается рост цен на аренду квартир осенью

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«На рынке аренды имеет место сезонность. Приближается сентябрь, который всегда ведёт к увеличению стоимости аренды на 5-7%. Приезжают студенты и те, кто на период летнего отдыха уезжали и не снимали жильё», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Бендриков.
Ещё одним фактором, который влияет на повышение цен на арендуц жилья, является повышение ставки ЦБ. По словам эксперта, из-за этого многие отказались от покупки недвижимости и предпочли снимать жильё, из-за чего этой осенью аренда может подорожать даже на 10%.
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