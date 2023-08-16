В России ожидается удорожание строительства частных домов

Фото: istockphoto.com/OceanFishing
Аналитики прогнозируют к октябрю рост стоимости строительства загородного дома в России на 20%.
Такая ситуация объясняется тем, что цены на многие стройматериалы уже увеличиваются. Так, стоимость древесины в августе выросла на 3,5-5%, стоимость металлических изделий — на 2%, цемента на 5,9%.
В этой связи специалист рекомендовал заранее спланировать бюджет на строительство.
Читайте также:
В Одинцове началось строительство современной поликлиники
В Домодедово построят производственный комплекс для напитков
Путин: Строительная отрасль является локомотивом экономики
«Сейчас по сравнению с показателями за прошлый год, возведение домов из блока выросло на 30%, а из дерева — на 17%. Если курс зафиксируется на отметке в 95 рублей за доллар, можем ожидать, что к октябрю цены вырастут еще больше, примерно на 20% к текущим показателям», — прокомментировал в беседе с Газета.ру креативный директор строительной компании Тимур Дасаев.
Читайте также:
В Одинцове началось строительство современной поликлиники
В Домодедово построят производственный комплекс для напитков
Путин: Строительная отрасль является локомотивом экономики
Мелисса Тимофеева