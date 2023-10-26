В России планируют ограничить выдачу маткапитала возрастом матери

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В Госдуме предлагается ограничить выдачу материнского капитала на первого ребёнка возрастом матери.
Профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников считает, что нет необходимости ограничивать возрастом выдачу материнского капитала, так как многие женщины сейчас становятся матерями после 30 лет. По словам Синельникова, влияние программы стало существенным в начале своего существования – до 2015 года, а вот после показатель начал снижаться. Синельников уточняет, что на снижение данного показателя может влиять ухудшение экономической ситуации.
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