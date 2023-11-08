В России планируют открыть новые производства аппаратов КТ, МРТ и УЗИ

Повышение зарплат учителям приведёт к тому, что в сферу будут приходить люди, руководствующиеся корыстными мотивами, а не желанием учить детей. Об этом заявил министр образования Оренбургской области Алексей Пахомов в ходе встречи, посвящённой проблемам образовательной сферы региона.