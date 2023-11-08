В России планируют открыть новые производства аппаратов КТ, МРТ и УЗИ

Фото: iStock/megaflopp
В России планируют открыть новые производства аппаратов МРТ, КТ и УЗИ. Об этом в ходе совещания президента с правительством отметил вице-премьер – глава Минпромторга РФ Денис Манутров.
Он отметил, что в России в настоящее время уделяется достаточно много внимания развитию ядерной медицины. Этому способствует корпорация Росатом, которая входит в пятёрку лучших мировых производителей сырьевой медицинской радиоизотопной продукции. Об этом говорят и крупные поставки продукции из России, которые осуществляются в 50 стран.
По словам Манутрова, для компенсации ряда номенклатуры, которая не производится, было принято решение о реализации проектов по масштабному производству 16 видов медицинского оборудования.
Помимо аппаратов МРТ, КТ и УЗИ, планируется расширить производство циклотронов, ускорителей, а также их составляющих.
Читайте также:
Новые рентген-аппараты появились в больницах Долгопрудного
Путин поблагодарил Минздрав за серьезное отношение к онкологам
В Роспотребнадзоре заявили о начале новой волны заболеваемости COVID-19
По словам Манутрова, для компенсации ряда номенклатуры, которая не производится, было принято решение о реализации проектов по масштабному производству 16 видов медицинского оборудования.
Читайте также:
Новые рентген-аппараты появились в больницах Долгопрудного
Путин поблагодарил Минздрав за серьезное отношение к онкологам
В Роспотребнадзоре заявили о начале новой волны заболеваемости COVID-19
Анастасия Чинкова