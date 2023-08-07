В России планируют ужесточить требования по расселению из аварийного жилья

Фото: Мингосуправления, информационных технологий и связи МО
Максимальный срок расселения из аварийного жилья предлагается ограничить 3 месяцами.
Такой законопроект внесут в Госдуму осенью. Об этом рассказал зампредседателя комитета нижней палаты парламента по строительству и ЖКХ в Самаре, член ЛДПР Владимир Кошелев, пишут «Ведомости».
По словам депутата, расселение аварийного жилья зачастую происходит неравномерно: новое жильё получает только часть жильцов, а другая часть в это время всё также живёт в непригодных условиях.
Также авторы инициативы хотят, чтобы власти регионов подняли цены закупки жилья для переселенцев и некоторых категорий граждан на уровень нормативов Минстроя. В случае нарушений предлагается привлекать чиновников к ответственности, в том числе уголовной.
Депутат думы Астраханской области Олег Шеин считает, что в законопроекте есть неоднозначные моменты. По действующему законодательству, срок с момента признания дома аварийным до переселения равняется двум годам. Шеин считает, если эту норму не отменят, то в течение 3 месяцев из аварийного дома людей просто выгонят, а средства они получат спустя 2 года.
Партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов уверен, что утверждение нового периода в три месяца для расселения аварийного жилья приведёт к ещё более крупным срывам дедлайнов.
Ранее сообщалось, что средние цены на вторичное жилье в РФ выросли на 12% с начала 2023 года. Основными причинами роста эксперты называли ограничение околонулевых ставок по ипотеке, установленных девелоперов. Также, по мнению специалистов, на рост цен влияет подорожание ремонта, из-за чего покупатели переориентировались с новостроек на готовое жилье.
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По словам депутата, расселение аварийного жилья зачастую происходит неравномерно: новое жильё получает только часть жильцов, а другая часть в это время всё также живёт в непригодных условиях.
Депутат думы Астраханской области Олег Шеин считает, что в законопроекте есть неоднозначные моменты. По действующему законодательству, срок с момента признания дома аварийным до переселения равняется двум годам. Шеин считает, если эту норму не отменят, то в течение 3 месяцев из аварийного дома людей просто выгонят, а средства они получат спустя 2 года.
Партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов уверен, что утверждение нового периода в три месяца для расселения аварийного жилья приведёт к ещё более крупным срывам дедлайнов.
Ранее сообщалось, что средние цены на вторичное жилье в РФ выросли на 12% с начала 2023 года. Основными причинами роста эксперты называли ограничение околонулевых ставок по ипотеке, установленных девелоперов. Также, по мнению специалистов, на рост цен влияет подорожание ремонта, из-за чего покупатели переориентировались с новостроек на готовое жилье.
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Мария Фирсова