В России планируют ввести понятие заброшенного участка

Фото: iStock/Konstantin Aksenov
Рабочая группа разработала признаки данных объектов. Такой участок должен быть захламлен на 50% и не убираться в течение года. Там должны находиться в разрушенном состоянии объекты капитального строительства, которые не восстанавливают более 5 лет. Также более 50% площади участка должно зарасти сорной растительностью, которую не убирали в течение года.
Читайте также:
Экономисты «Авито Недвижимость» посчитали, сколько зарплат требуется для покупки квартиры
Глава комитета Госдумы Гаврилов рассказал об ошибках при продаже дачных участков
Зоозащитники рассказали о проблеме брошенных животных после дачного сезона