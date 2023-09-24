В России планируют запретить долгую стоянку такси в жилой зоне

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МВД поддерживает идею запретить стоянку такси в жилой зоне дольше 30 минут.
В МВД нашло поддержку предложение запретить парковку и длительную стоянку такси в жилой зоне, пишет РИА Новости, ссылаясь на письмо начальника главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Михаила Черникова.
Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предлагал рассмотреть возможность изменить ПДД для того, чтобы ограничить время пребывания автомобилей такси в жилой зоне до 30 минут. Глава ГИБДД Черников ответил, что проект необходимо проработать.
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Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предлагал рассмотреть возможность изменить ПДД для того, чтобы ограничить время пребывания автомобилей такси в жилой зоне до 30 минут. Глава ГИБДД Черников ответил, что проект необходимо проработать.
«Ваша инициатива концептуально поддерживается, однако требует проработки с участием заинтересованных органов исполнительной власти», —написал в ответном письме Черников.Ранее автоэксперт Владимир Сажин прокомментировал рост цен на услуги такси и отметил, что повышение стоимости тарифов автоперевозок в будущем будет только расти. Он пояснил, что для снижения цены необходимо уменьшить затраты на такие расходы, как амортизация автомобиля, цены запчастей, стоимость бензина, оплата труда водителям и прибыль предприятия.
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Мария Фирсова