В России подорожает интернет

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В 2024 году стоимость услуг фиксированной связи, домашнего интернета и платного ТВ в России может увеличиться на 10–15% и даже более, сообщили руководители крупных российских интернет-провайдеров, пишут «Известия».
Эксперты также отмечают увеличение операционных расходов, арендных платежей и расходов на логистику. Тем не менее, даже с прогнозируемым увеличением тарифов, стоимость связи в России останется одной из самых низких в мире.
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